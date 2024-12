Prefeitura inicia a revitalização da Praça Sorocaba, no Jardim Santo Antonio

A Prefeitura de Mogi Guaçu deu início, nesta semana, a revitalização da Praça Sorocaba, localizada entre as Ruas Pinhal, Porto Ferreira e Sergio Augusto Zamariola, no Jardim Santo Antonio. As melhorias têm como objetivo proporcionar mais oportunidades de convívio em uma área harmoniosa, atrativa e segura, promovendo qualidade de vida para os munícipes.

O projeto de revitalização da praça prevê a construção de novo piso em requadro de concreto e de 10 bancos de concreto pré-moldado com encosto, além da instalação de 26 lixeiras metálicas dupla, três rampas de acessibilidade com piso tátil, quatro travessias rebaixadas, playground e de uma torneira antivandalismo. Também será feita a pintura de sinalização de solo vertical e horizontal e o plantio de grama esmeralda nos jardins e canteiros.

“O nosso objetivo é tornar o espaço mais acolhedor para os cidadãos que moram e frequentam a Praça Sorocaba, porque, assim, poderão usufruir de um local agradável para o convívio com a família e os amigos”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

A obra é de responsabilidade da empresa Guassu Construtora LTDA e tem acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM). O prazo de execução do trabalho é de quatro meses.