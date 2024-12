Mogi Guaçu conquista oito medalhas na final do Pró Atletismo do Estado de São Paulo

A equipe de base do atletismo de Mogi Guaçu ganhou oito medalhas na final do Pró Atletismo, competição organizada pelo Governo do Estado de São Paulo, sendo duas de ouro, três de prata e três de bronze. A competição ocorreu nos dias 18 e 19 de dezembro, na Sede Poliesportiva, em Pereira Barreto. O Pró Atletismo é um evento direcionado para atletas com idade entre 11 e 16 anos, sendo dividido em três categorias: 11/12, 13/14 e 15/16 anos.

O grande destaque da equipe foi a atleta Dalila Vitória de Carvalho, que conquistou as duas medalhas de ouro para a cidade nas modalidades de salto em distância e nos 75 metros pela categoria 13/14 anos.

Os medalhistas de prata foram Pedro Peterson (salto em altura) pela categoria 11/12 anos, Vinícius Nenate (75 metros rasos) e Noemi Freitas (salto em altura) pela categoria 13/14 anos. Já as medalhas de bronze vieram com Lucas Costa (800 metros) e Jéssica Pereira (1.500 metros) e Kainã Passarelo (100 metros rasos) pela 15/16 anos.

O Pró-Atletismo tem por finalidade incentivar a prática do atletismo no Estado de São Paulo e favorecer a descoberta de novos talentos para o esporte, valorizando a frequência e, consequentemente, o aproveitamento escolar dos estudantes do Ensino Fundamental e Médio por meio da prática do esporte.

A equipe é treinada pelo técnico e assistente técnico, Simão Pedro Alves Pêgo e Rodolfo Henrique Correa, respectivamente, e é integrante do projeto Formando Campeões da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL). O projeto faz parte do programa da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte e conta com o patrocínio da empresa Malhe.