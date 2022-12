Prefeitura de Mogi Guaçu assina convênio para implantação do Sistema Detecta

O termo de convênio com o Governo do Estado de São Paulo foi publicado no Diário Oficial do Estado na última quinta-feira, dia 15 de dezembro. Município e Estado vão desenvolver ações conjuntas voltadas à prevenção do crime e da violência por meio da mútua cooperação técnica para a gestão, operacionalização e compartilhamento de imagens e sistemas de imagens, dados e sistema de dados de interesse da segurança pública – Detecta.

O acordo terá vigência de cinco anos e não haverá repasses de recursos entre as partes, e permitirá com que os dados sobre a segurança pública do município sejam compartilhados entre a Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar (PM), Polícia Civil e o sistema de trânsito local que vão trabalhar em conjunto tanto para a recuperação de veículos quanto para projetos de prevenção junto à população.

“Nós vamos utilizar o Sistema Detecta no Muralha Digital, fruto de um trabalho nosso junto ao Governo do Estado. Vai nos ajudar quando a Muralha Digital iniciar a operação no município com informações de veículos furtados e roubados, de pessoas desaparecidas e procuradas. Informações de interesse de segurança pública que serão compartilhadas entre o Estado e o Município”, explicou o prefeito em exercício Major Marcos Tuckumantel.

Marcos Tuckumantel lembrou que a Muralha Digital está em fase de implantação na cidade. “A Muralha Digital é um sistema de monitoramento inteligente que visa a identificação de veículos irregulares e o controle de atividades nos espaços supervisionados em tempo real, oferecendo mais segurança à população e mais ferramentas de combate à criminalidade”.

A primeira fase consiste na instalação de 36 câmeras que permitem leitura instantânea de placas de veículos, identificando automaticamente, por exemplo, a passagem de carros roubados, clonados e outras irregularidades. “Nada dispensa o policial, nada dispensa a lei, mas a tecnologia é essencial e o Detecta vai colaborar com essa situação”, reforçou o prefeito em exercício.

Segundo o Governo do Estado, o Sistema Detecta permite que os policiais tenham acesso aos dados do Registro de Ocorrência (RDO), Instituto de Identificação (IIRGD), Sistema Operacional da Polícia Militar, Sistema de Fotos Criminais (Fotocrim), além de dados de veículos e de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).