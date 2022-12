Acidente Fatal: Família de Pedro Henrique, quer apuração policial sobre responsabilidades do acidente no Morro do TG

Um grave acidente de trânsito tirou a vida do jovem Pedro Henrique Ferreira Guimarães de 19 anos na última sexta-feira, dia 09.

Segundo apurado, Pedro seguia pela Avenida Tancredo Neves com uma motocicleta Yamaha MMax 160, quando na rotatória do Tiro de Guerra, no Jardim Nossa Senhora das Graças acessou o Morro do TG sentido Jardim Igaçaba, momento em que o condutor de uma caminhonete Ford Ranger que seguia no mesmo sentido, pouco a frente fez uma conversão para a esquerda com o objetivo de acessar o posto de combustíveis que existe no local. Pedro acabou atingindo a lateral da caminhonete e foi arremessado contra um poste de ferro (iluminação) já dentro do posto de combustíveis e ficou gravemente ferido.

Duas enfermeiras que presenciaram o acidente prestaram os primeiros atendimentos para Pedro até a chegada do SAMU, que o conduziu para a Santa Casa de Mogi Guaçu. Pedro foi diagnosticado com hemorragia interna e mesmo passando por cirurgia não resistiu e acabou falecendo por volta das 19h30 ainda da sexta, dia 09.

Comovidos, centenas de amigos de Pedro foram ao velório e enterro que aconteceu no Jardim Novo I, o mesmo se deu na Missa de Sétimo Dia ocorrido nesta quinta (15).

Após o acidente, a Família de Pedro procurou a reportagem e informou que cobra das autoridades policiais civis a instauração de um inquérito para apurar as responsabilidades do condutor da caminhonete envolvida no acidente, já que entendem que o mesmo foi o causador do trágico acidente.

A Polícia Civil já está apurando as condições do acidente e deverá em breve dar um parecer sobre o ocorrido.