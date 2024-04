Prefeitura dará início a construção da nova Base Comunitária de Segurança da GCM nas Chácaras Alvorada

A Prefeitura de Mogi Guaçu já concluiu o processo licitatório para a contratação de empresa responsável pela construção da nova Base Comunitária de Segurança da Guarda Civil Municipal (GCM) nas Chácaras Alvorada. A empresa Winner Construtora Ltda, de Lindóia, será a responsável pela execução da obra, que tem prazo de conclusão de seis meses.

“Estamos ansiosos para o início dessa obra, porque atende a uma reivindicação antiga dos moradores das Chácaras Alvorada. Eles terão uma equipe exclusiva no bairro para o atendimento das ocorrências. Um reforço e um investimento importantes para essa região”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

A empresa já realizou a limpeza do terreno e está concluindo os projetos técnicos para começar os serviços, o que deve ocorrer no início de maio. Até lá, serão feitas as ligações de energia elétrica e de água, além da construção do muro de arrimo e o aterramento do terreno, segundo informações da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM), responsável pelo acompanhamento da obra.

A obra está orçada em R$ 1.167.918,14 e o projeto da Base da GCM nas Chácaras Alvorada prevê recepção, sala de atendimento, copa, depósito, dois banheiros para PCD, três vestiários, sendo dois com chuveiro e um para troca de roupa, e uma lavanderia, além de garagem, rampas de acessibilidade, vagas para PCD e um estacionamento para funcionários.

Os recursos para construção sairão dos cofres da Prefeitura. Há R$ 250 mil em emenda impositiva do deputado federal Paulo Freire (PL) para esta obra. A Base de Segurança das Chácaras Alvorada será construída em uma área de 1.227,61 m², localizada à Avenida Salvador Felício de Sousa (Vado) com a Rua Milton Tonetto, na entrada do bairro.