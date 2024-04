Ajustes finais são feitos na nova ponte da Avenida Brasil antes da inauguração

A inauguração da nova ponte da Avenida Brasil está prevista para o próximo dia 30 de abril, uma terça-feira. Nesta semana, a Prefeitura de Mogi Guaçu segue com o trabalho de instalação e pintura dos guardas corpos e das passarelas de pedestres (uma de cada lado), dos guardrails (defensas metálicas para veículos) em alguns pontos e de colocação de grama nos canteiros. A obra tem acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

Também se encontram em fase de finalização os serviços de construção de um trecho de calçada e a implantação dos postes e as instalações elétricas subterrâneas para a iluminação do monumento e também de um trecho da via entre a rotatória da Avenida Rodrigo Mazon até a rotatória do Jardim Serra Dourada. E para os próximos dias está programada a instalação da sinalização horizontal e vertical do local.

A obra já se encontra na fase final dos trabalhos e na nova ponte, que será no sentido bairro-centro, possibilitará também fazer a ligação entre as regiões Oeste e Sul de Mogi Guaçu. No final de semana, foram concluídas a pavimentação asfáltica a base de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), além da instalação de guias e sarjetas e de bocas de lobo.

Trabalhadores

Nesta segunda-feira, 22 de abril, a Administração Municipal iniciou a drenagem e preparação de área para a instalação de guias e sarjetas na margem direita da nova ponte da Avenida dos Trabalhadores.

Já na margem esquerda do monumento é realizado o remanejamento do emissário da rede de coleta de esgoto, para que o novo emissário seja interligado à tubulação que fica localizada na Rua São José. Este serviço é executado pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE).