Imóvel no Jardim Fantinato é limpo após notificação e multa ao proprietário

As equipes de limpeza da Secretaria de Serviços Municipais (SSM) e do CEMMIL iniciaram nesta quarta-feira, dia 12 de março, a limpeza de um imóvel localizado no Jardim Fantinato. A ação foi realizada após notificação e multa ao proprietário que não efetuou a limpeza do imóvel, o que gerou reclamações de vizinhos, principalmente por conta da epidemia de dengue.

A ação desta quarta-feira contou ainda com a participação de funcionários das Secretarias de Saúde e do Bem-Estar Animal, assim como a equipe da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), que vai realizar os serviços de poda e roçagem no local. A residência contava com muito lixo e entulho.

“Esse caso já estava no Jurídico da Prefeitura, pois precisamos montar um processo para a entrada forçada no imóvel e esse pedido ocorreu antes dos casos de dengue, porque, agora, podemos entrar nos imóveis para fazer a limpeza. No local, apenas uma moradora que não apresentou resistência”, comentou Fábio Luduvirge, secretário da SSM.

Por conta do trabalho de combate à dengue, a limpeza no imóvel do Jardim Fantinato foi antecipada. Vale lembrar que todo o custo do serviço será cobrado do proprietário, assim como multas poderão ser emitidas ao final do processo. O local passa por limpeza, capina, poda de árvores e remoção de lixo e de entulhos.