Prefeito e secretário do Estado da Habitação entregam casas no Jardim Araucária

Está agendada para quinta-feira, dia 24 de agosto, às 10h30, a entrega das 31 casas do Jardim Araucária, entre as Ruas Luiz Antônio Maximiano e Alessandra Maria Estevam. O prefeito Rodrigo Falsetti denominou o empreendimento como Residencial Profº Geraldo Ferreira Gonçalves, fazendo uma homenagem ao ex-vice-prefeito de Mogi Guaçu.

O empreendimento é da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo) a partir de doação de área pela Prefeitura. Além do prefeito e de autoridades locais, a entrega contará com a presença do secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo, Marcelo Cardinale Branco.

O secretário municipal de Habitação, Indústria e Comércio, Guilherme de Souza Campos, lembrou que as famílias já assinaram os contratos das unidades que foram sorteadas no final do ano passado, sendo todo o processo feito pela CDHU. “Nós acompanhamos todo o processo e demos o suporte necessário para a CDHU. Os moradores já assinaram os contratos e só esperam a entrega para mudarem para suas casas”, informou.

Das 31 unidades sorteadas, três serão para pessoas com deficiência, duas a idosos, duas a policiais ou agentes penitenciários e uma para indivíduos que moram sozinhos. Quatro moradias foram destinadas a famílias com renda de cinco até dez salários mínimos. As demais unidades, ou seja, 19 foram sorteadas entre os inscritos em geral.

As casas têm dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro distribuídos em 47,87 m2 de área útil. O valor investido na construção é de pouco mais de R$ 550 mil. A Prefeitura doou a área por meio de convênio assinado em junho de 2020, na modalidade Nossa Casa – Preço Social.