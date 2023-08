Distrito Industrial João Batista Caruso começa a receber novas luminárias em LED  

Nesta semana, o Distrito Industrial João Batista Caruso, localizado na Zona Norte de Mogi Guaçu, começou a receber o serviço de instalação de novas luminárias em LED. Ao todo, 12 ruas receberão a melhoria aumentando a qualidade da mobilidade urbana e, principalmente, a segurança das empresas situadas no distrito.

Receberão novas luminárias em LED as seguintes vias: Rua João Dorácio; Rua Maria Aparecida Dequeche; Rua Francisco Rodrigues Moreira; Rua Maria do Carmo Vieira Sampaio; Rua João Batista Percego; Rua José Alves; Rua Leopoldo Campos Pedrini; Rua Sylvio de Campos Filho; Rua João Ferreira; Rua Lourenço Francisco Chioratto; Rua Lázaro Mendes de Oliveira; e Avenida Gabriela Caruso Soares.

Na sequência, o trabalho será feito em mais oito ruas do Jardim Pantanal e em outras 31 vias do Jardim Imperial, bairros que também ficam situados na região da Zona Norte. Entre o distrito e os dois bairros serão trocadas cerca de 500 lâmpadas convencionais por novas luminárias em LED.

Os serviços de substituição de lâmpadas convencionais por luminárias em LED estão sendo feitos em ruas, avenidas, praças, áreas verdes e rotatórias de do munícipio. A ação é executada por meio do Consórcio para o Desenvolvimento Sustentável (Condesu), que segue o cronograma estipulado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM), que acompanha o trabalho.

“As novas luminárias geram economia dos gastos com energia e com o custo de manutenção, porque a vida útil é maior. A nova iluminação vai melhorar a mobilidade urbana, o meio ambiente e trazer mais segurança para toda a população. Os benefícios são grandes, desde melhoria na claridade das vias, assim como no conforto do cidadão”, disse o prefeito Rodrigo Falsetti.

Dentro desta ação, o trabalho já foi realizado no Distrito de Martinho Prado Júnior e nos bairros da Vila Bertioga, das Chácaras Alvorada e Jardim Nova Alvorada, antigo Limoeiro, agora, todos com iluminação 100% LED.

Reparos

Além do cronograma da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade, a população pode contribuir relatando os pontos sem iluminação para reparos e substituição de lâmpadas. O atendimento é feito de forma online e a empresa contratada pela Prefeitura executa a troca de lâmpadas apagadas ou com funcionamento irregular. Também é feita a manutenção de cabos rompidos.

Para solicitar o serviço, o cidadão deve informar o endereço do equipamento com problemas durante o processo de abertura do pedido – todos eles, com acompanhamento disponível ao morador por meio de número de protocolo.

O reparo pode ser solicitado pelo telefone 0800 770 5676, das 8h às 18h, ou a qualquer hora do dia pela internet, por meio do site www.mogiguacu.sp.gov.br, na aba de Serviços. O trabalho também pode ser solicitado pelos telefones (19) 3851.7017 e 3851.7018.