Por investimentos a Mogi Guaçu, prefeito se reúne com deputados e ministros em Brasília

O prefeito Rodrigo Falsetti foi a Brasília essa semana, entre os dias 21 e 22 de março, para cumprir agenda de trabalho com o deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, e com os ministros Jader Filho, das Cidades, e Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento. O objetivo da viagem, acompanhada pelo vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, recém-filiado ao partido, foi fortalecer o relacionamento com o governo e buscar novos investimentos para diferentes áreas da gestão municipal – sobretudo infraestrutura, saúde e educação.

O primeiro compromisso, na terça à tarde, foi no Congresso Nacional, onde o prefeito e sua comitiva, composta ainda por secretários municipais, discutiram detalhamentos de projetos junto à equipe técnica do deputado. O grupo, em seguida, se encontrou com Baleia Rossi e o Ministro das Cidades, Jader Filho, também emedebista, para apresentação de demandas – entre elas, de recursos para obras e mobilidade na rotatória do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos e de adesão ao novo Minha Casa, Minha Vida.

Na quarta-feira, acompanhado por prefeitos da região, Rodrigo se reuniu com Alexandre Giordano, senador por São Paulo, para tratar de temas de interesse regional e de articulação por investimentos que possibilitem fortalecer serviços públicos de preservação de estradas e áreas rurais do município. Logo depois, a comitiva foi recebida, no Ministério do Planejamento e Orçamento, pela ministra Simone Tebet, terceira colocada, também pelo MDB, nas eleições presidenciais de 2022.

“Levamos a Brasília pleitos importantes. Projetos prontos e que demandam aporte financeiro do governo. Fomos muito bem recebidos pelo deputado, pelo senador e pelos ministros”, conta Rodrigo. “Falamos sobre a finalização de obras paradas, como a creche do bairro Hermínio Bueno, sobre a destinação de recursos para conclusão de unidades de saúde e também sobre investimentos para projetos de infraestrutura viária e saneamento”.

De acordo com o prefeito, o saldo da agenda foi “muito positivo”. “Estamos otimistas de que o diálogo aberto essa semana em Brasília resultará em melhorias importantes para a população guaçuana”, disse. “Fazemos o que tiver que ser feito se Mogi Guaçu, no final do dia, for beneficiada por esse trabalho”.

Participaram dos encontros os secretários de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Eduardo Manfrin Schmidt; de Obras e Mobilidade, Daniel Rossi; e de Comunicação, Ariel Cahen. O ex-prefeito da cidade, Paulo Eduardo de Barros, presidente municipal do MDB, contribuiu para a construção da agenda e acompanhou as reuniões.