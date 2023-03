Mogi Guaçu confirma Esquadrilha da Fumaça e show de Oswaldo Montenegro para Aniversário da Cidade

A Prefeitura de Mogi Guaçu confirmou nesta quinta-feira, 23 de março, apresentações especiais da Esquadrilha da Fumaça e do consagrado músico Oswaldo Montenegro para a celebração dos 146 anos de emancipação político-administrativa da cidade, comemorados em 9 de abril. As festividades, no entanto, acontecerão um dia antes, em 8 de abril, por conta do Domingo de Páscoa.

O evento, a ser realizado na Avenida dos Trabalhadores, terá início às 15h30 com o tradicional Desfile Cívico. Na sequência, às 16h30, sete aeronaves A-29 Super Tucano, da Força Aérea Brasileira (FAB), irão promover um verdadeiro espetáculo nos céus, com mais de 50 acrobacias. A exibição, sem custos ao município, começou a ser construída em 2021, primeiro ano de mandato do prefeito Rodrigo Falsetti, pelo seu vice, o Major Marcos Luiz Tuckumantel. A definição da data se deu hoje, em reunião, no gabinete, com o Capitão Pereira, representante da FAB.

“Será um orgulho recebermos a Esquadrilha da Fumaça em nossa cidade depois de quase 12 anos. Um verdadeiro presente”, destacou o prefeito. “Uma festa, com toda a certeza, inesquecível. Preparada com muito carinho pela nossa equipe para toda a família guaçuana”.

A programação continua, após o show aéreo, com a Equipe Força e Ação, de motociclistas, que apresentarão séries de manobras radicais com motos ao público presente. Às 18h, a banda Pegada Universitária assume o palco com hits da música sertaneja universitária e, na sequência, o cantor e compositor Oswaldo Montenegro fecha a comemoração com sucessos dos seus mais de 45 anos de carreira – entre eles, clássicos da música popular brasileira como “A Lista”, “Lua e Flor” e “Bandolins”.

Todas as atrações são gratuitas e abertas ao público. O espaço contará, desde o início das celebrações, com banheiros e praça de alimentação.

Serviço

Aniversário da Cidade – Mogi Guaçu

8 de abril, a partir das 15h30

Local: Avenida dos Trabalhadores

Programação:

– 15h30: Tradicional Desfile Cívico

– 16h30: Esquadrilha da Fumaça, da Força Aérea Brasileira

– 17h15: Show de Motos com a Equipe Força e Ação

– 18h00: Show da banda Pegada Universitária

– 20h30: Show de Oswaldo Montenegro

Entrada Gratuita

Praça de alimentação no local