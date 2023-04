Ponto de Parada para embarque e desembarque é provisório até Prefeitura definir nova área

O Ponto de Parada para o embarque e o desembarque de passageiros do transporte intermunicipal e interestadual instalado nas dependências do Posto Guaçu Brasil é provisório. A antiga área que abrigava a Rodoviária, no Jardim Nossa Senhora das Graças, precisou ser desocupada após exigência do proprietário do local. A concessão estava vencida desde 1999.

Para cumprir o prazo solicitado pelo proprietário, a Administração Municipal optou por instalar o Ponto de Parada em espaço cedido pelo posto de combustível, sem custo aos cofres públicos. Além das plataformas, guichê e sinalização, o local também contará com cobertura, já projetada e em fase de contratação, e o passageiro poderá aguardar pelos ônibus dentro do restaurante, localizado ao lado do embarque. O restaurante permanece aberto até às 22h, sendo que a saída do último ônibus acontece às 21h.

A meta da Prefeitura é localizar uma área pública para a construção de uma Rodoviária, a fim de que um novo processo de concessão possa ser realizado para os devidos investimentos. Enquanto o local não é definido, a Prefeitura fará gestão juntos aos Governos Estadual e Federal com o objetivo de conquistar recursos para a construção de um prédio que abrigará a futura estrutura.