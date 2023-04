Obras em vicinal que liga Mogi Guaçu a Itapira estão em fase final de conclusão

O cronograma das obras de revitalização da Rodovia SPI 177/342, antiga vicinal que liga Mogi Guaçu a Itapira, de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER), deve ser cumprido pela empresa responsável pelos serviços. As obras seguem em ritmo acelerado com melhorias sendo feitas em toda a extensão da via, de 23 quilômetros.

No momento, os operários atuam no trecho de Mogi Guaçu, onde realiza a implantação do novo asfalto. A nova alça de acesso que divide o fluxo na ligação de Itapira e o bairro da Roseira está recebendo os últimos ajustes e será sinalizada nos próximos dias. De acordo com o DER, o trabalho segue o programa inicial, com previsão de término em maio de 2023.

O investimento é de R$ 85 milhões, feito pelo Governo do Estado a partir de anúncio feito em Mogi Guaçu pelo então governador João Doria, em maio do ano passado, na presença do prefeito Rodrigo Falsetti. Quem trafega pelo local já observa as melhorias que estão sendo feitas. O trabalho prevê a recuperação total do asfalto, além da implantação de trechos com faixas adicionais, entre outras melhorias, como a revitalização da sinalização.

“É uma obra que beneficia diretamente a população de Mogi Guaçu, pois, além da ligação com Itapira e Espírito Santo do Pinhal, dá acesso a diversas chácaras instaladas em solo guaçuano e aos nossos bairros rurais, como a Roseira. Um avanço para nossa cidade graças a essa parceria com o Governo do Estado”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.