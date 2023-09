Polícia Militar prende suspeito de roubo em flagrante na Rodovia SP 340

A Polícia Militar guaçuana realizou uma operação bem-sucedida na noite do último sábado (23), resultando na prisão de dois suspeitos de roubo na Rodovia SP 340. A ação rápida da equipe policial resultou na recuperação dos pertences das vítimas e na apreensão das armas utilizadas no crime.

De acordo com informações oficiais, a guarnição recebeu um chamado por volta das 22h28, relatando um roubo ocorrido no estacionamento de um restaurante na altura do km 170 da Rodovia SP 340. Três indivíduos, portando armas de fogo, abordaram duas jovens e subtraíram suas bolsas contendo documentos pessoais, cartões de crédito e outros pertences.

Após serem informados sobre o ocorrido, os policiais prontamente iniciaram as buscas pelos suspeitos, contando com o apoio de outras equipes policiais. Durante o patrulhamento, a Guarda Civil Municipal (GCM) conseguiu deter um dos indivíduos, enquanto os outros dois empreenderam fuga pela rodovia.

A perseguição aos suspeitos se estendeu por alguns quilômetros, até que a equipe policial conseguiu efetuar a prisão do segundo indivíduo próximo a Sylvamo. Foram encontrados com o suspeito detido pela GCM os pertences roubados das vítimas, bem como as armas utilizadas durante o crime.

Os dois suspeitos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde foram reconhecidos pelas vítimas e submetidos aos procedimentos legais. O delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante, e os indivíduos permanecerão à disposição da justiça.

A Polícia Militar ressalta a importância da colaboração da população no combate à criminalidade e reafirma seu compromisso em garantir a segurança e o bem-estar da comunidade. As investigações sobre o caso prosseguem, visando identificar possíveis conexões dos suspeitos com outros crimes na região.

A ação rápida e eficiente da Polícia Militar demonstra a importância do trabalho conjunto das forças de segurança no combate à criminalidade.