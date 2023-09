Cinco vias são preparadas para receber infraestrutura no Jardim São Luiz 

Nesta sexta-feira, 22 de setembro, a Prefeitura de Mogi Guaçu iniciou os serviços de preparação para executar a infraestrutura completa de cinco vias no Jardim São Luiz: Rua Manuel Monteiro Gil, Rua José Arten, Rua Antonio dos Santos, Rua Alcides Obali e Rua Mario Zanco. No momento, equipe da Construtora Simoso, empresa responsável pelo trabalho, realiza o processo de abertura das ruas e de terraplanagem. O serviço tem acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

As cinco ruas do Jardim São Luiz fazem parte do pacote que prevê nova infraestrutura em 16 vias de Mogi Guaçu por meio do convênio Nossa Rua do Governo do Estado de São Paulo com contrapartida da Prefeitura. Além de nova pavimentação asfáltica, o serviço inclui a instalação de guias, sarjetas, bueiros e de sinalização de trânsito.

A melhoria que está em andamento irá atingir ainda outras regiões da cidade, como os distritos industriais Getúlio Vargas, Getúlio Vargas II e Mogi Guaçu, Vila São Pedro, Jardim Horizonte, Jardim Jacira, Jardim Boa Esperança, Chácara do Ouro, Jardim Cristina, Jardim Novo I e Parque Real.

Avenida Honório Orlando Martini

Outra via da cidade que também continua recebendo os serviços de preparação para nova pavimentação asfáltica é a Avenida Honório Orlando Martini, no Jardim São Pedro. Neste local, equipe da empresa Simoso realiza a instalação de guias em dois trechos da avenida, após a realização de abertura da via e de terraplanagem.

A primeira extensão da via de 71,30 metros lineares a receber a instalação de guias fica em frente à Escola Estadual Benedita Nair Xavier Vedovello, no trecho entre a Rua Benedito Maia Figueiredo até a avenida. O segundo trecho do trabalho fica entre a Rua Alberto Chabrégas e Rua Orlando Beltrani, onde serão implantadas novas guias na extensão de 353,96 metros lineares.

Outras

Entre as vias que já receberem o serviço de infraestrutura completa está a Rua Osvaldo Maximiano, no Distrito Industrial Mogi Guaçu, que além de nova pavimentação asfáltica, recebeu ainda a instalação de uma rotatória no cruzamento dela com a Avenida Engenheiro Ronaldo Algodoal Pereira. O acesso irá facilitar a entrada e saída de veículos no Distrito Industrial.

É importante ressaltar que a Rua Ophelia Apucarana, no Jardim Esplanada, também já tem nova infraestrutura. Nesta via, o serviço incluiu ainda o prolongamento de acesso dela até a creche Leonor Mendes, que fica situada no bairro.

Ruas que terão novo pavimento e infraestrutura

Rua Alcides Obali – Vila São Luiz

Rua Barão de Mauá – Parque Industrial Getúlio Vargas

Avenida Honório Orlando Martini – Jardim São Pedro

Rua Manoel Monteiro Gil – Jardim São Luiz

Rua José Arten – Jardim São Luiz

Rua Mário Zanco – Jardim São Luiz

Rua Antônio dos Santos – Jardim São Luiz

Rua Aires dos Santos – Jardim Boa Esperança

Rua Marcio Carlim – Parque Industrial Mogi Guaçu

Rua Ademar Bombo – Parque Industrial Mogi Guaçu

Rua Oswaldo Maximiano – Parque Industrial Getúlio Vargas

Rua José Maria Rangel – Chácara do Ouro

Rua Antenor Bendito da Cunha – Jardim Cristina

Rua Conselheiro Benedito Faustino de Camargo – Jardim Novo I

Rua José Pereira Madruga – Jardim Esplanada

Rua José Bueno Ávila – Loteamento Parque Real