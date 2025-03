Contemplada com 300 unidades, Mogi Guaçu avança em processo de cadastro do Minha Casa Minha Vida

A Secretaria Municipal de Habitação, Indústria e Comércio de Mogi Guaçu encaminhou nesta quinta-feira, 27 de março, proposta ao fundo gestor do Programa “Minha Casa, Minha Vida”, do Governo Federal, a fim de avançar no processo de construção de 300 unidades habitacionais já anunciadas para a cidade.

As moradias, de acordo com o prefeito Rodrigo Falsetti, deverão ser erguidas na região do Ypê Amarelo após a tramitação do projeto na Caixa Econômica Federal, que avaliará, a partir de agora, todos os detalhes e condições da proposta encaminhada, incluindo inspeção de área e outros detalhes técnicos para execução das obras.

De acordo com o secretário da pasta, Marcelo Vanzella Sartori, somente após aprovação do fundo gestor é que serão abertas as inscrições para seleção e sorteio. As unidades, da Faixa 1 do programa, são destinadas às famílias em situação socioeconômica mais vulnerável, com isenção de pagamento, por exemplo, para beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e inscritos no Cadastro Único.

“É uma conquista importante pra nossa cidade, que tem um déficit habitacional ainda muito grande”, destacou o prefeito Rodrigo Falsetti, que esteve também nesta quinta-feira com o deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, responsável pela interlocução e liberação do projeto para Mogi Guaçu junto ao Ministério das Cidades.