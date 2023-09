Polícia Militar captura grupo responsável por roubo de veículo em Mogi Guaçu

No dia de ontem, a Polícia Militar obteve sucesso ao capturar três indivíduos que haviam roubado um veículo em Mogi Guaçu. O trio, composto por dois menores de idade e um adulto, foi interceptado pelas autoridades após tentar fugir com o automóvel roubado.

A ação ocorreu no início da tarde, quando uma equipe da Polícia Militar, formada pelos cabos Henrique e Zanetti, recebeu um chamado do Copom para verificar um veículo Volkswagen Jeta branco, que havia sido abandonado em uma estrada de terra próxima à pedreira Simoso, no bairro Lagoa Azul.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais se depararam com um Hyundai HB20 branco, no qual estavam os três suspeitos. Por meio da verificação do emplacamento, os PMs constataram que se tratava do veículo roubado no dia anterior em Mogi Guaçu.

Apesar das ordens para que parassem, o motorista do HB20 acelerou na tentativa de fugir, porém foi interceptado pelos policiais. Os ocupantes do veículo foram detidos imediatamente. Um terceiro suspeito tentou escapar pela vegetação, mas também foi capturado com o auxílio de outras viaturas, incluindo a Força Tática e a Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas).

Os dois irmãos, um maior de 20 anos e um menor de 16, confessaram o roubo do veículo. Além disso, revelaram que utilizaram duas réplicas de pistola para ameaçar a vítima durante o assalto. As armas falsas foram posteriormente encontradas nas residências dos envolvidos.

Diante dos fatos, o maior de idade foi preso, enquanto os menores foram apreendidos. Todos foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Mogi Guaçu, onde a delegada Gisele Barbosa Castello ratificou a prisão do adulto e manteve a apreensão dos menores.

O proprietário do veículo roubado foi localizado e compareceu à CPJ, onde reconheceu os três indivíduos como os responsáveis pelo assalto. A operação contou com o apoio do tenente Pedro, subtenente Dias, sargento Sá, cabos Felipe, Goulart, Paulo, Evangelista, Moreira, Meirelles, e os soldados Sara, De Cássia, Borgon e Simioni.