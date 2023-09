Alunos da rede pública de ensino participam da 17ª edição das AFA na sexta-feira, dia 22 

A Secretaria Municipal da Educação promove nesta sexta-feira, dia 22 de setembro, a partir das 8h, a 17ª edição das Atividades Físicas Adaptadas (AFA) e vai envolver cerca de 900 estudantes dos 5º e 9º anos de 24 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) do município. O tradicional evento será realizado no SESI, localizado no Jardim Veneza, com o intuito de conscientizar toda a comunidade escolar sobre a importância de reconhecer e aceitar as diferenças.

Durante o período da manhã, a prática das atividades adaptadas vai integrar os participantes, incluindo as pessoas neurotípicas e pessoas com deficiência. Além das oficinas realizadas no SESI, no período da manhã e da tarde, alunos dos 1º ao 8º ano das escolas municipais praticam atividades físicas adaptadas em suas respectivas escolas. Vale lembrar que tanto no SESI quanto nas outras escolas as modalidades são pensadas e organizadas pelos professores de educação física e de artes.

Durante as AFA, serão oferecidas as seguintes modalidades adaptadas: futebol B1, goalbol (com olhos vendados), basquete com cadeiras de rodas, ginástica artística com protetor de ouvido, ginástica rítmica, salto em altura e distância, parabadminton, tênis em cadeira de rodas, arremesso de pelota adaptado, voleibol sentado, oficina de pintura facial, dama, dominó, xadrez, tênis de mesa em cadeira de rodas, lutas (capoeira, judô, karatê) e oficinas de jogos de mesa adaptados e arte e cultura.

“O evento acontece desde o ano de 2006. Tem como principal objetivo conscientizar, informar e, principalmente, sensibilizar a população e toda comunidade escolar a ver na pessoa com deficiência como uma pessoa com potencial. Os organizadores entendem que as oportunidades promovidas a estes cidadãos determinam o quanto esse potencial será desenvolvido. O intuito da vivência é mostrar que todas as atividades são possíveis de serem realizadas, independente das dificuldades e diferenças que possuímos”, ressaltou Paulo Paliari, secretário da Educação.