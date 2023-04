Piscinas dos centros esportivos fecham por conta das baixas temperaturas do outono e do inverno

A partir desta terça-feira, 18 de abril, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) informa que as piscinas públicas da cidade estarão fechadas por causa das baixas temperaturas do outono e do inverno. Durante o período de inatividade, as piscinas passam por manutenção. A reabertura para o público está prevista para setembro, com a chegada da primavera.

Mogi Guaçu conta com 15 centros esportivos e todos são administrados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, sendo seis deles com piscinas: Antônio Campano, no Jardim Bela Vista; Alcides Macena Maria (Pelezão), no Jardim Ypê II; Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira (Ceresc), na Vila São Carlos; Vereador José Américo Caveanha (Cerep), na Vila Paraíso; Valdemar Ferrari, no Santa Terezinha II e Amaury Caveanha, em Martinho Prado Júnior.

“Como já acontece anualmente, entre os meses de abril e setembro as piscinas são fechadas, pois entre as estações de outono e inverno as temperaturas abaixam consideravelmente. Mas, apesar do fechamento, as piscinas continuarão com toda manutenção necessária, tais como limpeza durante todo o período”, explicou o secretário da pasta, Paulo César Moreira.