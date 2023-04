Homem é baleado ao chegar em casa no Jardim Esplanada

Na madrugada desta terça-feira (18), a Polícia Militar prendeu o autor de uma tentativa de homicídio que teve como motivo um desentendimento que ocorreu há cerca de dois meses. A vítima F. F. de 30 anos foi baleada diversas vezes e socorrida com vida para a Santa Casa.

Segundo informações, o motivo do crime foi uma briga de trânsito que aconteceu entre a vítima e o autor, em que houve um acidente e a vítima pediu que o autor pagasse pelo conserto do veículo.

A cobrança não teria sido efetuada de forma imediata e como era esperado, o que gerou uma troca de mensagens com tons de ameaças entre as partes envolvidas. Dois meses depois, o autor teria se dirigido até a casa da vítima, localizada no bairro Jardim Esplanada, em um Fiat Palio, e efetuado vários disparos de arma de fogo contra o motociclista. A vítima conseguiu reconhecer o autor dos tiros e correu para dentro de casa, onde estava com seus familiares.

Após prestar os primeiros esclarecimentos à polícia, a vítima informou que tinha imagens do sistema de segurança do veículo e sabia quem era o autor dos disparos. Com base nessa informação, a polícia localizou o suspeito na Rua Paula Bueno, quando ele se dirigia para a casa da mãe. Apesar de negar o crime, o G. C. N. de 27 anos foi levado para a Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade de plantão reconheceu a motivação do crime como algo fútil e decretou a prisão do suspeito, que ainda responderá pelo caso perante a justiça. A arma utilizada no crime não foi encontrada pela polícia.