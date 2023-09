PAT divulga para esta segunda (25), 174 vagas de EMPREGO

174 vagas distribuídas em 76 ocupações

AÇOUGUEIRO (7058308): Auxiliar no preparo de carnes para corte, efetuar limpeza das carnes, atender clientes, alimentar máquinas de embalagens, abastecer carnes e derivados nos balcões de refrigeração e demais atividades a função. Escala de trabalho 6×1. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: não exigida. AÇOUGUEIRO (7104338): Executar tarefas relacionadas ao setor de açougue, tais como: cortes especiais, verificação das datas de validade, qualidade das mercadorias, peso e conferência da etiqueta de preço se está de acordo com o registro. Verificar as condições das câmaras frigoríficas, conservando a higiene, limpeza, organização e disponibilidade de espaço para novas mercadorias. Executar demais atividades pertinentes a função. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo. AJUDANTE DE MONTADOR DE MÓVEIS MADEIRA (7114818): Vaga para trabalhar na divisa entre Mogi Guaçu e Mogi Mirim. Auxiliar na montagem de móveis de madeira. Necessário possuir conhecimento em montagem de móveis. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE OBRAS (7110798): Trabalhar como ajudante geral em obras. Serviço pesado. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AJUDANTE DE PEDREIRO (7117235): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Auxiliar o pedreiro e execução de alvenaria e reboco. Serviço pesado. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE PRODUÇÃO (7103679): Serviço de atividade braçal. Ter condições de locomoção até a empresa. Vaga masculina. Ser alfabetizado. AJUDANTE GERAL (7117610): Auxiliar equipe de vendas no atendimento ao cliente através de carregamento, exposições de peças e montagem de show room, bem como atividades externas e demais reparos gerais. Ter disponibilidade de horário comercial. Residir em Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB AJUDANTE GERAL (7120358): Vaga para trabalhar em Conchal. Manter o setor limpo e organizado. Apoiar pessoal da obra suprindo as necessidade de ferramentas e equipamentos. Auxiliar nas montagens de obras, instalações de sistemas fotovoltaicos em altura e no solo. Carregar e descarregar material, equipamentos e ferramentas. Demais atividades oriundas a função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo e conhecimento em informática. ASSISTENTE ADMINISTRATIVA (7098533): Obrigatório possuir experiência comprovada em carteira. Trabalhar com emissão de notas fiscais, recebimento de clientes, pagamento fornecedores, cobrança, entre outras atividades pertinentes a função. Vaga feminina. Ensino superior em Administração de Empresas ou Logística. CNH: AB ATENDENTE DE BALCÃO (7045395): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Atendimento ao cliente. Será diferencial possuir experiência em atendimento. Acima de 20 anos. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB ou B. ATENDENTE DE LOJA (7094548): Efetuar atendimento ao cliente, etiquetar produtos, cuidar e limpar setor. Necessária experiência na função. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo. ATENDENTE FECHADOR (7120220): Efetuar atendimento ao cliente, confecção e entrega de pedidos, funções gerais no ambiente restaurante. Ter entre 18 até 26 anos. Preferência para quem resida próximo, visto incompatibilidade de horário dos ônibus urbano. Escala de trabalho 6×1. Das 15h às 23h20. Vaga masculina. Ensino médio completo. AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (7121794): Auxiliar nas tarefas de escritório e estoque. Possuir conhecimentos na função. Vaga feminina. Ensino médio completo. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (7075078): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência na área. Desempenhar atividades pertinentes a função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (7100714): Auxiliar na preparação dos materiais para alimentação das linhas de produção, na organização, limpeza e higienização de equipamentos, máquinas, utensílios e das áreas de produção, na alimentação de máquinas, na separação de materiais para reaproveitamento, na movimentação de pallets em prateleiras, preencher documentos check list, manter a confidencialidade das informações, entre outras atividades inerentes a função. Necessário experiência na função. Ensino médio completo. Vaga masculina. CNH: AB. AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA (7104922): Necessário possuir familiaridade com ferramentas, elétrica e hidráulica. Função exige uso de força. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS (7121898): Auxiliar no alinhamento e balanceamento de pneus, diagnóstico de problemas, na manutenção e reparo de veículos, realizar tarefas gerais de apoio da oficina. Efetuar limpeza e organização do local de trabalho. Disposição para aprender e trabalhar em equipe. Vaga masculina. Ensino fundamental completo, médio será considerado um diferencial. CNH: B AUXILIAR DE MECÂNICO DIESEL (7112825): Necessário possuir conhecimento básico em mecânica de caminhão. Será diferencial possuir experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH B. AUXILIAR DE PÁTIO (7112707): Percorrer estacionamento e outras áreas designadaspara recolher os carrinhos abandonados, organizá-los, agrupando em local específico. Limpar os carrinhos e caso necessite encaminhar para manutenção. Separação de mercadorias nas gôndolas encaminhando para o setor de vendas no canal ecommerce e demais atividades pertinentes a função. Disponibilidade de horário. Escala de trabalho 6×1. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE PINTOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (7074689): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Auxiliar o pintor de estruturas metálicas nas atividades pertinentes a função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB AUXILIAR TÉCNICO EM INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS (7098384): Efetuar manutenção eletromecânica em motores elétricos e em equipamentos industriais, conhecimento em grandezas elétricas, medições de isolação e medidas em geral com multímetro, conhecimento em mecânica, metrologia e interpretação de desenhos técnicos, montagem e ajustagem. Necessário experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo ou técnico na área. CNH não exigida. AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (7118994): Necessário possuir experiência em refrigeração e conhecimentos em eletrônica. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH B. CONSULTOR DE VENDAS INTERNA (7122232): Atuará na prospecção de clientes pessoa jurídica, visando comercialização de serviços através de telefone, WhatsApp e e-mail. Necessário possuir boa comunicação e interação com pessoas, pontualidade, comprometimento, foco em resultados e em atingir metas. Saber trabalhar em equipe. Possuir habilidade com sistemas de informação (consultas, inputs, planilhas etc.). Desejável experiência na função. Ensino médio completo. Sexo indiferente para vaga. CNH não exigida. ELETRICISTA (7120993): Vaga para trabalhar em Conchal: Manter o setor limpo e organizado, instalar sistemas fotovoltaicos em altura e no solo, carregar e descarregar material, equipamentos e ferramentas, contabilizar e separar materiais de montagem, preparar estruturas, lançar cabos de corrente contínua, alternada e de comunicação e demais atividades pertinentes a função. Vaga masculina. Ensino médio completo e técnico na área. EMPREGADA DOMÉSTICA (7120848): Efetuar limpeza da casa, sendo parte interna e externa, manter sempre organizado. Lavar e passar roupas, incluindo roupa social (passar quina de forma correta). Cozinhar. Essencial gostar de cachorros. Imóvel possuir jardim externo, necessário regar as plantas todos os dias. Necessário experiência comprovada na função. Empresa oferece vale transporte. Horário de trabalho de segunda à sexta feira das 7h às 15h50 e sábado das 7 às 11h50. Residir em Mogi Guaçu. Ensino fundamental completo. Vaga feminina. ESTAGIÁRIO DE PREVENÇÃO E PERDAS (7113166): Ter entre 16 a 17 anos. Ficará entre a porta de entrada e a linha imaginária dos check out, prestar informações básicas e direcionar clientes aos setores, lacrar e identificar volumes, controlar chaves dos guarda volumes e demais atividades pertinentes a função. Vaga masculina. Obrigatório estar cursando ensino médio completo. ESTAGIÁRIO EM ENGENHARIA CIVIL (7044745): Vaga para trabalhar em Itapira. Realizar medição das unidades, elaborar relatórios técnicos para validação da obra do Engenheiro Civil, ficar à frente de prestadores de serviço, leitura dos projetos e acompanhar execuções, e demais atividades oriundas a função. Sexo indiferente para vaga. Obrigatório estar cursando a partir do 3º semestre ensino superior de Engenharia Civil. ESTAGIÁRIO EM LOGÍSTICA (7066767): Obrigatório estar cursando técnico ou superior em Logística ou Administração. Estágio nas atividades de estoque, auxiliando na apresentação dos indicadores, auxiliando nas informações reportadas diretamente ao gestor da área. Sexo indiferente para vaga. ESTAGIÁRIO EM PSICOLOGIA (7121115): Irá trabalhar na área de recrutamento e seleção. Necessário estar cursando ensino superior em Psicologia. Horário de trabalho de segunda à sexta feira 10h30 às 17h30. Sexo indiferente para vaga. ESTOQUISTA (7118999): Conhecimento básico de informática em rotinas de estoque, como descarregamento e organização de cargas, organização em geral. Tratar bem as pessoas, paciência para lidar com público, agilidade, raciocínio rápido. Experiência será um diferencial. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo. FONOAUDIÓLOGO (7113253): Necessário experiência na função. Possuir graduação concluída em fonoaudiologia. Desejável ter experiência de 1 ano na função. Sexo indiferente para a vaga. CNH não exigida. FONOAUDIÓLOGO (7119121): Necessário que possua conhecimentos e experiência na função. Ensino superior completo. Sexo indiferente para a vaga. CNH não exigida. INSPETOR DE EQUIPAMENTOS (7065981): Possuir experiência com líquidos penetrantes, inspetor de solda, vasos sob pressão e NR 33 (espaço confinado). Experiência como inspetor de qualidade. Vaga masculina. Ensino médio completo, técnico em mecânica. CNH: B INSTALADOR DE ALARMES (7025996): Responsável pelas atividades de instalação e equipamentos de segurança, reportando diretamente ao gestor da área. Vaga masculina. Formação técnica em elétrica, eletrotécnica ou elétrica residencial. Conhecimentos das NR 35 e 11. INSTALADOR DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (7088137): Necessário possuir experiência na área de instalação e manutenção. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B LAVADOR DE CARROS (7076551): Efetuará limpeza interna e externa de veículos e equipamentos da empresa, assim como remover resíduos. Ter acima de 35 anos até 60 anos, podendo ser aposentado. Ter vontade de aprender. Não necessita experiência. Empresa oferece treinamento. Sexo e escolaridade indiferentes para vaga. LUBRIFICADOR DE MÁQUINAS TERRAPLENAGEM (7097377): Obrigatório possuir curso moop. Executar serviços de lubrificação mecânica, lavagem dos veículos e controle de óleo lubrificante e combustível, visando o perfeito funcionamento dos equipamentos e o prolongamento da vida útil. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: D MARKETING DIGITAL – GERADOR CONTEÚDO DIGITAL (7084943): Criar estratégias e táticas de comunicação voltadas ao campo do universo digital. Necessária experiência na função. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo. MECÂNICO DE AUTO EM GERAL (7094972): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário experiência como mecânico de autos. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: B MONITOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA EXTERNO (7066444): Fiscal de monitoramento externo, fiscalização externa em loco para eventos. Fiscalização externa reportando a empresa de forma padronizada conforme procedimentos. Disponibilidade de horários, experiência em pilotagem de motos, experiência em segurança privada será um diferencial. Horário de trabalho 12×36. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB. MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (7048862): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB MOTORISTA DE CAMINHÃO (7082495): Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Transportar, coletar e entregar cargas em geral, guinchar, destombar e remover veículos avariados e prestar socorro mecânico. Movimentar cargas volumosas e pesadas, realizar inspeções, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas. Definir rotas e assegurar a regularidade do transporte. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: D MOTORISTA DE CAMINHÃO (7076379) Vaga temporária 30 dias: Desempenhar a função de motorista e carga e descarga. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: C MOTORISTA DE CAMINHÃO GUINCHO PESADO (7119343): Necessário possuir conhecimentos com guincho pesado, lança e plataforma. Experiência como motorista. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: D MOTORISTA DE DISTRIBUIÇÃO URBANA (7058804): Vaga para cidade de Mogi Mirim. Exercer a função de motorista de distribuição urbana, necessária experiência na função. Habilidades com entregas. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: D. MOTORISTA ENTREGADOR (7063853): Realizar entregas, carregamento e descarregamento de produtos, dirigir e manobrar veículos e transportar cargas. Empresa oferece vale alimentação por mês e por dia. Aceita carta de referência. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: D MOTORISTA DE FURGÃO/VAN/MICROÔNIBUS (7096152): Realizar o transporte de pessoas. Fazer a inspeção das condições do veículo, tais como elétrica, mecânica, abastecimento. Ter carteira de habilitação na categoria que atua. Conhecer e respeitar das leis de trânsito, conhecer bem rotas e itinerários. Possuir curso de transporte coletivo atualizado. Ser atento e cuidadoso. Com experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. Vaga masculina. CNH: D. MOTORISTA DE VAN (7103305): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Motorista de Van. Necessário possuir experiência na função. Curso de transporte coletivo e escolar será considerado um diferencial. Escolaridade indiferente. CNH: D MOTORISTA DE ÔNIBUS (7096197): Realizar o transporte de pessoas. Fazer a inspeção das condições do veículo, tais como elétrica, mecânica, abastecimento. Conhecer e respeitar das leis de trânsito, conhecer bem rotas e itinerários. Possuir curso de transporte coletivo atualizado. Ser atento e cuidadoso. Com experiência na função. Escolaridade indiferente. CNH: D. Vaga masculina. OPERADOR DE COBRANÇA (7104955): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Contatar clientes, fazer cobranças negociando formas de pagamento e propondo as melhores soluções, enviar faturas e boletos bancários para pagamento, acompanhar recebimento de e-mails, boletos, informativos, comunicados e demais atividades oriundas a função.Necessário experiência com atendimento a clientes e cobrança, saber trabalhar em equipe, sob pressão, ser proativo e dinâmico. Necessário experiência na função. Ensino médio completo. Sexo indiferente para vaga. CNH não exigida. OPERADOR DE EMPILHADEIRA (7082442): Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Obrigatório possuir curso de Operador de Empilhadeira. Preparar movimentação de carga, organizar carga, interpretar simbologia das embalagens, armazenar de acordo com o prazo de validade do produto, identificar características da carga para transporte e armazenamento e separar carga não-conforme. Realizar manutenções previstas em equipamentos para movimentação de cargas e trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Sexo masculino. Ensino fundamental completo. CNH: B OPERADOR DE EMPILHADEIRA (7122069): Necessária experiência na função e curso de operador empilhadeira em dia. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B OPERADOR DE EMPILHADEIRA ELÉTRICA (7111318): Necessária experiência na função. Transportar mercadorias para loja, obedecendo procedimentos e arrumação de pallets, disposição nos corredores e no estoque aéreo, identificando validade das mercadorias. Verificar condições das empilhadeiras, verificando a carga das baterias, funcionamento dos carregadores e check list. Demais atividades oriundas a função. Ter curso de empilhadeira e disponibilidade de horário. Escala de trabalho 6×1. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo. CNH: B. OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (7120462): Vaga para trabalhar em Conchal. Efetuar check list de máquinas, operar rolo compactador, trator agrícola, bate estaca, minicarregadeira e retroescadeira. Anotar ou comunicar possíveis manutenções das máquinas e demais atividades oriundas a função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: E OPERADOR DE TELEMARKETING (7095649): Profissional atuará em unidade prestando atendimento ao munícipe através de ligação telefônica, com o objetivo de esclarecer dúvidas, registrar informações e ocorrências em sistema eletrônico. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo. PEDREIRO (7117012): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência na construção civil. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. PEDREIRO (7121075): Vaga para trabalhar em Conchal. Ler planta baixa de construção, interpretar medidas e utilizar materiais na construção, preparar massas em geral, fazer assentamento de blocos, tijolos, pisos, revestimentos, realizar armações de ferragens para colunas, vigas e demais atividades oriundas a função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. PIZZAIOLO (7119025): Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Necessário experiência na função. Escolaridade e sexo indiferentes para a vaga. CNH não exigida. REPOSITOR DE MERCADORIAS (7114970): Repor mercadorias nas gôndolas da loja, verificar espaço físico disponível nas áreas, fazendo montagem de pallets com mercadorias, controlando para não haver rupturas nas gôndolas e corredores não fiquem obstruídos. Demais atividades pertinentes a função. Disponibilidade de horário. Escala de trabalho 6×1. Vaga masculina. Ensino médio completo. REPOSITOR DE PERECÍVEIS (7112424): Repor mercadorias do setor de perecíveis, verificando a disponibilidade nas gôndolas, observando as condições, data de validade, preços e demais informações das mercadorias, priorizando as que estejam em estado crítico e as promocionais, a fim de melhor atender aos clientes. Demais atividades oriundas a função. Disponibilidade de horário. Escala de trabalho 6×1. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo. SERRALHEIRO (7089952): Efetuar serviços de corte e soldagem nos trabalhos de montagem e recuperação, fabricação, reformas e consertos de peças, estruturas metálicas e tubulações. Conhecimentos em NR-12, NR-18 e NR-35. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B SERVENTE DE OBRAS (7044883): Vaga para trabalhar em Itapira. Carregar e descarregar materiais de construção, preparar canteiros de obras e limpar áreas de trabalho, auxiliar pedreiro, carpinteiros e demais profissionais, realizar pequenas manutenções nos equipamentos, limpar máquinas e ferramentas, verificar condições de uso e demais atribuições ao cargo. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. SUSHIMAN (7058553): Efetuar pré-preparo de pratos de comida japonesa. Necessária experiência na função comprovada em carteira. Sexo e escolaridade indiferentes para vaga. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (7120768): Vaga para trabalhar em Conchal. Atuar junto a Cipa coordenando as atividades dentro dos padrões de segurança, promover SIPAT quando aplicável, conduzir e elaborar os DDS e demais atividades pertinentes a função. Vaga masculina. Ensino médio completo tecnólogo em Segurança do Trabalho. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO JUNIOR (7121650): Participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança do trabalho, realizam diagnóstico da situação de SST da instituição, identificam variáveis de controle de doenças ,acidentes, qualidade de vida e meio ambiente, demais atividades oriundas a função. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo técnico em segurança do trabalho. CNH: B TÉCNICO MANUTENÇÃO ELETRÔNICA (7098310): Efetuar manutenção eletrônica de bancada em equipamentos industriais, conhecimento em grandezas elétricas, medições com multímetro e osciloscópio, soldagem e desoldagem de componentes discretos e SMD, conhecimento em eletrônica analógica e digital. Desejável possuir disponibilidade de mudança de endereço. Necessário experiência na função. Ensino médio completo ou técnica na área. Vaga masculina. CNH não exigida. TRABALHADOR NA FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO (7061385): Vaga para trabalhar na cidade de Estiva Gerbi. Atuar na linha de produção de artefatos de concreto, preparam moldes, formas e pisos, massas para fabricação de peças de concreto armado e pedras artificiais, moldam, realizam acabamento, classificam e acompanham peças de concreto armado, além de trabalhar na paletização dos produtos. Não exige experiência. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. TRABALHADOR RURAL (7092514): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Efetuar serviços gerais em sítio. Empregador oferece moradia, água e luz. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. TRABALHADOR RURAL (7112025): Vaga para trabalhar em Pinhal- Bairro Veridiana: Efetuar manejo de gado, pasto e cerca. Empresa oferece salário, moradia, água e luz. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. VENDEDOR DE SERVIÇOS (7105115): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário experiência como vendedor. Possuir veículo próprio, empresa oferece auxílio combustível. Ensino médio completo. Vaga masculina. CNH B. VENDEDOR DE SERVIÇOS (7120617): Vendedor externo de energia solar (fotovoltaicos). Necessário experiência com vendas externas, ser comunicativo. Possuir conhecimento em informática. Necessário possuir veículo próprio para trabalhar (carro ou moto), empresa oferece ajuda de custo. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH A ou B. VENDEDOR INTERNO (7114548): Necessária experiência na função comprovada carteira de trabalho. Atuar no atendimento ao cliente, arrumação do setor e vendas. Horário de trabalho das 14h às 22h. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo. VENDEDOR INTERNO (7121733): Atuar com vendas no atendimento direto com clientes. Vaga masculina. Ensino médio completo. VENDEDOR INTERNO (7089250): Necessária experiência na função. Ser comunicativo, e possuir fluência verbal. Sexo e escolaridade indiferentes para vaga. CNH: AB VENDEDOR PORTA A PORTA (7097069): Efetuar vendas externas. Necessária experiência na função e conhecer sobre móveis de aço. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo. CNH: B

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

REPOSITOR DE MERCADORIAS (7038845):Possuir noções em reposição de produtos, arrumação, organização, exposição, precificação e atendimento ao cliente. Experiência será um diferencial. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA SEGUNDA-FEIRA (25/09/2023)

Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019) 3841-7323 / (019) 3891-5300

Vagas atualizadas em: 22/09/2023 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

