Motociclista perde a vida em colisão fatal após realizar manobra proibida

Na madrugada desta segunda-feira (26), uma tragédia ocorreu na rodovia SP-342, entre Mogi Guaçu e Espírito Santo do Pinhal, resultando na morte de uma motociclista. A vítima, cuja identidade ainda não foi confirmada devido à ausência de documentos, perdeu a vida após ser atingida por um veículo enquanto tentava realizar uma conversão proibida.

O acidente ocorreu no km 179 por volta das 4h40. De acordo com informações obtidas pela equipe de reportagem, a motociclista seguia no sentido de Guaçu quando, em um momento específico, ela decidiu realizar uma manobra completamente ilegal ao atravessar o canteiro central, na intenção de retornar em direção a Pinhal. Foi durante essa manobra que a moto foi violentamente atingida por um veículo modelo Sentra, ocupado por um casal.

Apesar dos esforços do condutor do veículo em desviar da motocicleta, o carro acabou capotando. Felizmente, tanto o motorista quanto a passageira saíram ilesos. No entanto, a motociclista foi vítima de uma morte instantânea, com seu corpo sendo arremessado a uma considerável distância do local do impacto.

As autoridades estão investigando o acidente para determinar as circunstâncias exatas que levaram à colisão. É importante ressaltar a gravidade da manobra realizada pela motociclista, que infringiu as leis de trânsito ao tentar executar uma conversão proibida. Tal incidente serve como um triste lembrete dos perigos associados a práticas irresponsáveis no tráfego, reforçando a importância do respeito às normas de segurança viária.

(Fonte e fotos: Portal da Cidade Mogi Mirim/Claudio H. Felício)