PAT divulga 282vagas de EMPREGO nesta sexta-feira (16)

282 Vagas distribuídas em 77 ocupações

AJUDANTE DE OBRAS (7785825): Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Necessária experiência na função, pois trabalhará em Condomínio Residencial com casas de alto padrão. Vaga masculina. Ser alfabetizado. CNH: AB AJUDANTE DE OBRAS – SERVENTE DE PEDREIRO (7817569): Trabalhar com serviço pesado. Necessária experiência como servente ou ajudante de pedreiro. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AJUDANTE DE OBRAS (7841965): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim e região. Realiza limpeza na obra (varrer, carpir, organizar) e nas ferramentas, auxilia todas as funções necessárias durante o expediente, separa materiais que serão utilizados na obra, preparam canteiro de obras, verificam as condições dos equipamentos. AJUDANTE DE RECARGA DE EXTINTORES (7859164): Trabalhar com recarga de extintores. Serviço pesado. Vaga masculina. Ensino médio completo. AJUDANTE OPERACIONAL (7828550):Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Efetuar pesagem, separação e conferência de mercadorias distribuídas aos clientes. Escala de revezamento, inclusive aos finais de semana. Turnos: manhã, tarde e noite. Duas folgas por semana. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE PEDREIRO (7837166): Trabalhar em Mogi Guaçu e Estiva Gerbi. Necessário conhecimentos na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AJUDANTE DE PRODUÇÃO (7852735): Auxiliar na produção de máquinas guilhotina e dobradeira. Ser ativo e prestativo. Com ou sem experiência. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB AJUDANTE GERAL (7836143): Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Auxiliar no carregamento e descarregamento de grãos. Ter entre 20 a 45 anos de idade. Disponibilidade para horas extras. Possuir meios próprios de locomoção. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: A APRENDIZ EM AUXILIAR DE PRODUÇÃO (7803512): Transportar materiais para linha de produção, materiais para estoque e almoxarifado. Monitorar quantidade de materiais na linha de produção e repor, conferir, identificar, sinalizar e separar materiais conforme e não conformes. Carregar materiais com defeitos para área de reaproveitamento. Solicitar reposição de materiais, limpar área de trabalho e recolher resíduos. Candidatos de 18 a 22 anos. Vaga masculina. Ensino médio completo. APRENDIZ MECÂNICO DE BICICLETAS (7766829): Obrigatório estar estudando (qualquer curso), idade mínima de 16 anos. Possuir conhecimentos de modelos e medidas de ferramentas. Estar disposto a aprender tudo sobre bicicletas: mecânica, uso de ferramentas básicas, reparos, ajustes, regulagens e demais atividades oriundas a função. Não ser casado. Vaga masculina. AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (7859098): Responsável pela organização e controle de entrada e saída de materiais. Informática básica. Necessária experiência comprovada em carteira na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. AUXILIAR DE COMPRAS (7859244): Necessária experiência em cotação e compras de mercadorias (estoque). Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. AUXILIAR DE FATURAMENTO (7867536): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Organizar documentos e efetuar sua classificação contábil, gerar lançamentos contábeis, auxiliar na apuração dos impostos, conciliar contas e preenchimento de guias de recolhimento e de solicitações junto a órgãos do governo. Emitir notas de vendas e transferências, arquivar documentos, 1 ano de experiência na função será um diferencial. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH B será um diferencial. AUXILIAR DE GALVANIZAÇÃO (7835175): Conhecimentos em serviços rurais, ou fundição. Ter entre 18 a 35 anos. Vaga masculina. Escolaridade: Ensino fundamental incompleto. AUXILIAR DE PRODUÇÃO (7864919): Trabalhar com manuseio em máquinas, e vontade de aprender. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (7838846): Efetuar carga e descarga de mercadorias, organização e seleção das mercadorias com identificação do lote, fornecedor e data de entrada, auxiliar na embalagem de produto e habilidade para limpeza e organização do local de trabalho. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (7828736): Auxiliar na produção de refratários. Não precisa experiência. Vaga masculina. Ensino médio completo. MECÂNICO DE AUTOS (7806008): Necessária experiência de 06 meses na função, comprovada em carteira. Ser proativo e comunicativo. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (7841223): Necessária experiência em refrigeração e conhecimentos com ferramentas. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: B. BABÁ (7852080): Empregador necessita de uma pessoa responsável, comprometida, para buscar a criança na faixa etária de 08 anos na escola a partir das 11h da manhã e permanecer até o retorno do responsável. Vaga sexo feminino. Idade acima de 40 anos. CNH: B. Ter veículo próprio. BORRACHEIRO (7788306): Responsável pela montagem e desmontagem de pneus de moto, carro, caminhão e máquinas. Conserto de pneus. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. BORRACHEIRO (7848821): Responsável pela montagem e desmontagem de pneus de caminhões e máquinas, alinhamento de rodas raiadas, conserto em pneus e câmaras. Demais atividades do departamento. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB. CONFERENTE LOGÍSTICO (7867476): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Apontar produção e controlar a frequência de mão de obra, acompanhar atividades de produção, conferir cargas e verificar documentação, preencher relatórios, guias, boletins, plano de carga e recibos, controla movimentação de carga e descarga nos portos, terminais portuários e embarcações. Podem liderar equipes de trabalho. Ter experiência de 1 ano na função será um diferencial. Ensino médio completo. Vaga masculina. CNH B será um diferencial. COSTUREIRA INICIANTE (7846486): Vaga para trabalhar em Itapira. Não necessita experiência. Ter vontade para aprender. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. COSTUREIRA EM GERAL (7847860): Necessário conhecimento básico em costura (qualquer tipo de máquina). Vaga feminina. Ensino fundamental completo. ELETRICISTA DE VEÍCULOS (7866316): Executam serviços de instalação e manutenção eletroeletrônicos em veículos diesel, realizam manutenções preventiva e corretiva, diagnosticando defeitos eletroeletrônicos, desmontando, reparando, lubrificando, substituindo e montando componentes. Escala de trabalho diurno 6×1. Sexo e escolaridade indiferentes para a vaga. ELETRICISTA (7817034): Possuir disponibilidade para viagens e trabalhos também fora de Mogi Guaçu. Não ter problemas para trabalhar em altura. Experiência em eletrotécnica ou eletricista. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB ELETRICISTA DE INSTALAÇÃO – MEIO OFICIAL (7862286): Atuar como meio oficial de eletricista. Instalação e manutenção de sistemas de segurança como alarme, cerca elétrica, circuito fechado de TV, portão eletrônico entre outros. Possuir disponibilidade para horas extras. Necessário conhecimento de computação e experiência na função. Vaga masculina. Ensino técnico na área. CNH: B ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTIVO (7848826): Realizar troca de peças e acessórios elétricos danificados em carretas e veículos da frota, efetuar testes em equipamentos, cabos e chico. Vivência na área. Residir na região de Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B. EMPREGADA DOMÉSTICA (7866908): Cozinhar, lavar , passar e demais afazeres domésticos. De 40 a 55 anos. Diferencial quem resida nas proximidades do bairro do Lote. Vaga feminina. Escolaridade indiferente. EMPREGADA DOMÉSTICA (7851959): Necessária experiência na função. Possuir meios próprios para chegar ao local de trabalho. Vaga feminina. Ensino médio completo. CNH: AB EMPREGADA DOMÉSTICA (7866763): Necessária experiência com afazeres domésticos, se tiver experiência em carteira será um, diferencial. Experiência em passar roupas, incluindo roupa social que precisa passar em quina correta. Saber cozinhar o básico, a fazer uma boa faxina na casa e a manutenção para manter sempre organizado. Limpeza da parte interna e externa da casa. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. FRESADOR (7867537): Responsável pela leitura e interpretação de desenho mecânico, fresadora ferramenteira com painel digital, interpolação nos perfis côncavos e conexos, uso de cabeçote divisor, máquinas manuais: esmirilhadeira, furadeira, uso de machos e cossinetes, dispositivos de fresagem (bailarinas). Vaga masculina. Ensino médio completo. INSTALADOR DE ALARMES (7750493): Responsável pelas atividades de instalação e manutenção de alarmes e equipamentos de segurança, reportando ao gestor da área. Necessária formação técnica inerente a função e conhecimento das NR-11 e 35. Experiência comprovada em carteira. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA (7862059): Profissional irá instalar sistemas de segurança como: Alarmes, cerca elétrica, circuito fechado de TV e controle de acesso. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B LAVADOR DE VEÍCULOS (7865997): Executam trabalhos de limpeza e lavagem de veículos, bem como limpeza e conservação do ambiente de trabalho. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Escala de trabalho 6×1. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. LUBRIFICADOR JUNIOR (7825767): Vaga temporária- 90 dias. Trabalhar em Mogi Mirim. Lubrificar as máquinas e equipamentos, caminhões, britadores e dirigir comboio. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: D MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS (7854188): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência como mecânico de auto. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: B MECÂNICO AUTOMOTIVO (7846057): Necessária experiência na função. Conhecimento em mecânica e elétrica automotiva. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB MECÂNICO AUTOMOTIVO (7834426): Possuir conhecimentos suficientes para diagnosticar de forma precisa e rápida problemas em automóveis, além de realizar reparos e manutenção em carros. Desejável conhecimento técnico na área. Empresa prioriza pontualidade e responsabilidade. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB MECÂNICO DE VEÍCULO PESADO (7855072): Realizar manutenções preventivas e corretivas em veículos (caminhões, máquinas e carretas). Realizar inspeção e reparo de sistemas de freios, suspensão, motor, lonas, molejos, direção, regulagem de motores. Lubrificar elementos mecânicos, calibrar instrumentos de medição e triagem; troca de pneus, transportar combustíveis e lubrificantes e demais atividades pertinentes a função. Necessário curso Mopp, disponibilidade de horário, experiência prévia como mecânico de frota com ênfase em caminhões. Conhecimento sólido em sistemas mecânicos e elétricos de veículos pesados. Habilidade para diagnosticar problemas mecânicos e propor soluções eficazes. Vaga masculina. Ensino médio completo e técnico concluído em mecânica será um diferencial. CNH: D ou E. MONITOR DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA (7862150): Operar mesa de monitoramento. Possuir conhecimento em informática e em atendimento ao público. Ser comunicativa. Possuir disponibilidade para horas extras. Necessária experiência na função. Vaga feminina. Ensino médio completo. MONTADOR DE HIDRANTE (7818024): Necessária experiência com montagem e manutenção de hidrantes. Vaga masculina. Ensino médio completo. MOTORISTA CARRETEIRO (7814472): Necessária experiência mínima de 01 ano em rotas interestaduais, principalmente em SP (capital). Comprovação em carteira de trabalho (01 ano), ou carta/frete ou viagens. Exame toxicológico atualizado e disponibilidade para viagens. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. CNH: E MOTORISTA CARRETEIRO (7850454): Responsável por viagens interestaduais. Necessário EAR, curso MOPP e experiência comprovada de 02 anos na função. Sexo e escolaridade indiferentes para a função. CNH: E MOTORISTA CARRETEIRO (7838331): Necessária experiência mínima de 01 ano em rotas interestaduais, menos Nordeste. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. CNH: E MOTORISTA DE CAMINHÃO (7818653): Necessário experiência como motorista, auxiliar no carregamento e descarregamento de materiais. Idade máxima 45 anos. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: C, D ou E. MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK (7862500): Necessário que possua experiência comprovada na carteira como motorista preferencialmente como caçamba. Residir em Mogi Guaçu. Ensino fundamental completo. CNH: D. Vaga sexo masculino. MOTORISTA DE MICROÔNIBUS (7866052): Manobram veículos com capacidade até 32 passageiros, fazendo serviços fretados, verificam itinerário de viagens, controlam o embarque e desembarque de passageiros e os orientam quanto a itinerários, pontos de embarque e procedimentos no interior do veículo. Executam procedimentos para garantir segurança e o conforto de passageiros. Escala de trabalho 6×1. Sexo e escolaridade indiferentes. CNH: D ou E. MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (7848723): Conhecimento em veículos pesados como bitrem, rodo trem, tritem e carreta será um diferencial. Todas as saídas se darão em Mogi Guaçu, portanto deve-se morar próximo a cidade. Ser responsável, cuidadoso e zeloso. Disponibilidade de trabalhar dia e noite. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: E MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (7829352): Vaga para trabalhar em Paulínia e região. Trabalhar com transporte de resíduos. Necessário possuir curso MOPP . Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: E MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (7867386): Vaga temporária – 90 dias : Motorista com licença para dirigir veículos pesados (carreta basculante). Necessária experiência na função comprovada em carteira de trabalho. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: E MOTORISTA DE CAMINHÃO PESADO (7816355): Motorista com licença para dirigir veículos pesados. Experiência de 02 anos na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: C MOTORISTA DE ÔNIBUS (7816654): Vaga trabalhar em Mogi Mirim. Motorista de transporte coletivo de passageiros. Responsável pelo transporte de passageiros ao longo de rotas já definidas, de maneira segura e seguindo as leis de trânsito com noções básicas de direção. Necessário possuir CNH válida. Sexo e escolaridade indiferentes. CNH: D OPERADOR DE EMPILHADEIRA (7867689): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Movimentação de carga, organização de carga, interpretar simbologia das embalagens, armazenar de acordo com prazo de validade do produto. Seguir normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. 6 meses de experiência na função será um diferencial. Vaga masculina, Ensino médio completo. CNH B. OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA (7862514): Experiência comprovada na função. Residir em Mogi Guaçu. Ensino fundamental completo. CNH: AD. Vaga masculina. PEDREIRO (7786558): Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Necessária experiência na função, pois trabalhará em Condomínio Residencial com casas de alto padrão. Vaga masculina. Ser alfabetizado. CNH: AB PEDREIRO (7865007): Vaga temporária de 3 meses – Trabalhar na cidade de Itapira. Irá compor uma equipe de profissionais, interpretar construir, preparar o local de trabalho, realizar escavações, preparar fundação, assentar tijolos e blocos, construir paredes e divisórias, reboco e pintura. Realizar instalações de tubulações. Vaga sexo indiferente. Escolaridade indiferente. PEDREIRO (7841985): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim e região. Demolem edificações de concreto, alvenaria e outras estruturas, preparam canteiros de obras limpando a área e compactando solos, efetuam manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos mecânicos nos mesmos. Realizam escavações e preparam massa de concreto e outros materiais. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. PEDREIRO (7837297): Vaga para trabalhar em Mogi Guaçu e Estiva Gerbi. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. PINTOR DE OBRAS (7837402): Vaga para trabalhar em Mogi Guaçu e Estiva Gerbi. Necessário conhecimentos em construção civil. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (7862422): Responsável pelo acompanhamento de alunos em academia de ginástica. Possuir CREF ativo. Sexo indiferente para vaga. Bacharelado em Educação Física. RETIFICADOR (7815115): Metrologia e interpretação de desenhos e conhecer bem retifica cilíndrica e plana. Experiência comprovada. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. SERRALHEIRO (7825098): Necessário possuir conhecimento em realizar cortes, furos e soldas em materiais metálicos. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. SERVENTE DE OBRAS (7862454): Trabalhar em Mogi Mirim (obras diversas). Necessária experiência comprovada como servente de obras, terraplenagem, pavimentação e serviços similares. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB. SERVENTE DE OBRAS (7864405): Vaga temporária de 3 meses – Trabalhar na cidade de Itapira. Irá compor uma equipe de profissionais que está trabalhando na construção de escola, devendo auxiliar o oficial encarregado na execução de suas tarefas. Vaga sexo indiferente. Escolaridade indiferente. SOLDADOR (7859471): Soldador com experiência comprovada em TIG, MIG e Eletrodo. SUBGERENTE DE LOJA (7800687): Necessária experiência anterior comprovada. Conhecimentos com liderança de equipe. Noções básicas pacote office. Disponibilidade de horário para horários de shopping. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSÃO DIGITAL – TÉCNICO JR. (7862680): Responsável pela instalação e manutenção de equipamentos de impressão digital. Atendimento técnico em campo para clientes finais realizando instalações, configurações e manutenções dos equipamentos da km e terceiros. Suporte técnico presencial ou remoto. Viagens a trabalho esporádicas. Experiência em manutenção e equipamentos MFP. Ter veículo próprio para atuação será um diferencial. Vaga masculina. Cursando ou formado técnico em eletrônica, eletromecânica, mecatrônica e correlatos. CNH: B TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS (7857551): Vaga para cidade de Mogi Mirim. Idade mínima 25 anos. Experiência em dirigir em rodovias, atencioso, conhecimento em atendimento ao cliente, pacote office, internet e e-mail, ser proativo e disposto a aprender, experiência em manutenção será um diferencial. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO JUNIOR (7865258): Participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança do trabalho. Realizam diagnóstico da situação de SST da instituição. Identificam variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Turno 6×4. Sexo indiferente para a vaga. Técnico em Segurança do Trabalho. TORNEIRO MECÂNICO (7823100): Necessário experiência na função de torneiro mecânico. Vaga masculina. Escolaridade e CNH indiferentes. TRABALHADOR DE EXTRAÇÃO FLORESTAL (7543787): Experiência em trabalhos rurais/campo, como: plantio ou colheita de laranja, café, entre outras lavouras. Necessário disponibilidade para viagens, responsável por desenvolver trabalhos de natureza média complexidade, plantio, replantio, irrigação, coveamento manual, desentubetamento e seleção de mudas, eliminação de plantas daninhas e brotações de eucalipto, adubação manual, combater incêndios florestais e limpeza de áreas de vivência. Trabalhar de acordo com procedimentos de EHSS e qualidade. Vaga masculina, Ensino fundamental incompleto. VENDEDORA INTERNA (7849343): Conhecimento na área de vendas presencial e online, ser dinâmica e proativa. Ter 2 anos de experiência na função. Ensino médio completo. Vaga sexo feminino. Acima de 25 anos. VENDEDOR INTERNO (7858931): Responsável pela venda de serviços e captação de clientes. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio incompleto. VENDEDOR INTERNO (7865398): Vendedor atendimento ao balcão, experiência em vendas comprovada. Ensino médio completo, Vaga sexo indiferente. Desejável CNH AB.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (7863762): Pessoas comdeficiência leve, moderada ou reabilitados.Trabalha no acabamento manual (colagem, amarração, montagem de caixas, divisórias e amarrações de produtos). Auxilia na organização de materiais em estoque e produtos que estiverem em processo. Movimenta aparas e auxilia na limpeza e organização do trabalho. Demais atividades oriundas a função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CNH: B

VAGAS DISPONÍVEIS PARA SEXTA-FEIRA (16/08/2024)

Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019) 3841-7323 / (019) 3891-5300

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAR QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 15/08/2024 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.