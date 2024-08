Nova infraestrutura de pavimentação asfáltica é finalizada em avenida do Cidade Nova Mogi Guaçu, antigo Limoeiro

A Administração Municipal avança com os serviços do pacote de melhorias de nova infraestrutura asfáltica de vias no Cidade Nova Mogi Guaçu, antigo Limoeiro, na Zona Leste de Mogi Guaçu. Este trabalho de mobilidade urbana contemplará cerca de 1,9 km de seis ruas do bairro e irá atender uma demanda de mais de 30 anos dos moradores da região. Além de nova infraestrutura, estão previstos entre os serviços a reconstrução de pavimento asfáltico, recapeamento asfáltico e drenagem.

Nesta quinta-feira, 15 de agosto, a Avenida Nova Mogi Guaçu recebeu novo recapeamento de 331,72 metros lineares, que incluiu ainda o entorno da praça que fica na avenida até a entrada do Jardim Nova Alvorada. Além disso, no bairro também já foram realizadas a implantação de nova infraestrutura de 200 metros lineares da Rua Reinaldo da Silva Moreira; 92 metros lineares da Rua Antonio da Silva Leme; e 68,23 metros lineares da Rua Luiz de Souza Mello, e a Rua Jandyra Pereira Guedes ganhou novo asfalto em sua embocadura.

Entre as vias contempladas ainda está a Estrada Policarpo Albino Canato, na qual serão executados o recapeamento asfáltico de 790,50 metros lineares, colocação de rede em tubos de concreto para captação de águas pluviais e execução de guias e sarjetas. Nesta estrada ainda será feita a nova infraestrutura do acostamento e drenagem de 1.633,43 m² do lado direito no sentido centro-bairro, no trecho entre o Jardim Nova Alvorada até o Cidade Nova Mogi Guaçu.

“Em três anos e meio de governo já recuperamos 154 vias e outras 20 receberam nova infraestrutura. Este é o maior programa de recapeamento asfáltico do município após muitos anos sem nenhum investimento. Começamos o projeto do zero e estamos fazendo gestão para ampliar ainda mais esses números até o final da nossa Administração”, disse o prefeito Rodrigo Falsetti.

O trabalho é executado pela Construtora Simoso e tem acompanhamento da Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM). O valor de investimento é de R$ 1.620.000,00 por meio do Convênio São Paulo sem Papel obtido através de emenda da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo.