Obras inicia serviço de abertura de novo canal para o desvio do curso de água do Córrego dos Ypês

Nesta segunda-feira, 4 de setembro, equipe da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) iniciou o serviço de abertura de um novo canal para o desvio do curso de água do Córrego dos Ypês, na Zona Norte de Mogi Guaçu. Em agosto, a Pasta e a Defesa Civil interditaram a travessia de acesso que fica sobre o córrego nos dois sentidos da via, que liga o Jardim Ypê Pinheiro aos Jardins Santa Cruz e Alto dos Ypês.

A área sofreu um solapamento causado pela queda das encostas provocada pelo aprofundamento das calhas fluviais e erosões das duas margens do curso de água do Córrego dos Ypês. E, desta forma, a ação da água tirou toda a terra das encostas e só deixou a capa do asfalto.

O secretário de Obras e Mobilidade, Daniel Rossi, explicou que o serviço é a primeira etapa do projeto de recuperação da área e para a construção de uma nova travessia sobre o Córrego dos Ypês. “Neste momento, é necessário abrir uma nova passagem de água para desviar o curso do córrego. Depois que concluir essa fase, iremos fazer outro estudo do local para que possamos iniciar a canalização do córrego, a qual deverá ter 18 metros de tubulação de concreto”, falou.

Interdição

No dia 8 de agosto, a travessia de acesso sobre o Córrego dos Ypês foi interditada do cruzamento entre as Rua dos Agapantos e Rua das Petúnias, no Jardim Ypê Pinheiro, e Avenida Maria Madalena Vedovello Canato, no Jardim Santa Cruz.

Como rotas alternativas de tráfego entre o Jardim Ypê Pinheiro e os Jardins Santa Cruz e Alto dos Ypês, os moradores devem seguir pela Rua das Petúnias e contornar para esquerda na Rua Irene Eloy Gadanhoto.

Já os moradores dos Jardins Ypê VIII e Guaçuano deverão seguir pela Avenida Clara Lanzi até a Rua Antonio Ferreira Filho e, depois, acessar para a Rua das Petúnias e contornar para esquerda na Rua Irene Eloy Gadanhoto.