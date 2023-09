Acidentes na SP342 resultam no socorro de pelo menos duas vítimas graves

Na tarde desta segunda-feira (04), ocorreram uma série de acidentes na Rodovia Adhemar Pereira de Barros (SP 342), resultando no resgate de pelo menos duas pessoas feridas.

Segundo informações preliminares, os acidentes ocorreram em duas ocorrências distintas. Os acidentes aconteceram no quilômetro 173, próximo ao Jardim Ypê I, no sentido de Mogi Guaçu para Espírito Santo do Pinhal.

Na primeira ocorrência, por volta das 17h15, três carros colidiram, e os ocupantes sofreram apenas ferimentos leves, sendo atendidos no local. Já no segundo acidente, uma motocicleta Honda/Titan e duas bicicletas estiveram envolvidas, e os ferimentos foram mais graves. As vítimas receberam os primeiros cuidados no local e foram posteriormente encaminhadas para atendimento hospitalar.

O trânsito na região foi afetado e uma faixa da rodovia teve que ser fechada, resultando em um congestionamento de aproximadamente 500 metros. Equipes da Renovias, do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para prestar socorro, enquanto a Polícia Rodoviária orientava o tráfego.

Mais informações sobre os acidentes serão atualizadas assim que possível. De acordo com as informações preliminares, as vítimas estavam nas bicicletas e retornavam do trabalho quando foram atingidas pela motocicleta.

Fotos Exclusivas: John Everte