Obra da nova Base Comunitária de Segurança das Chácaras Alvorada está com 55% dos serviços concluídos

A obra da nova Base Comunitária de Segurança da Guarda Civil Municipal (GCM) nas Chácaras Alvorada está com 55% dos serviços concluídos. Nesta semana, estão sendo executados os serviços de chapisco, emboço e reboco na parte interna da platibanda, reboco externo da estrutura e as instalações hidráulicas de água fria, incluindo o reservatório elevado da caixa d´ água com capacidade para 1,5 mil litros.

Para a próxima semana, estão previstos o início da instalação da estrutura de cobertura do telhado e do reboco interno da construção do prédio, segundo o cronograma da empresa Winner Construtora, responsável pela obra. Já foram concluídas a execução de fundação (estacas e vigas/pilares), laje do telhado, muro de arrimo, chapisco interno e externo da obra, reboco externo e interno da platibanda, elevação da caixa d’água e as instalações elétrica e hidráulica.

“Em breve, com a conclusão dessa obra, os moradores das Chácaras Alvorada poderão contar com esse reforço importante na Segurança, que irá fortalecer as ações desenvolvidas pelos órgãos de Segurança no bairro. Uma demanda antiga que estamos atendendo e outras que já estão sendo analisadas e encaminhadas pela nossa equipe”, falou o prefeito Rodrigo Falsetti.

A obra está orçada em R$ 1.167.918,14 e o projeto da Base Comunitária nas Chácaras Alvorada prevê recepção, sala de atendimento, copa, depósito, dois banheiros para PCD, três vestiários, sendo dois com chuveiro e um para troca de roupa, uma lavanderia, além de garagem, rampas de acessibilidade, vagas para PCD e um estacionamento para funcionários.

A construção é realizada por meio de recursos próprios da Prefeitura, sendo que R$ 250 mil são oriundos de emenda impositiva do deputado federal Paulo Freire. A Base de Segurança das Chácaras Alvorada será construída em uma área de 1.227,61 m², localizada à Avenida Salvador Felício de Sousa (Vado) com a Rua Milton Tonetto, na entrada do bairro.

O trabalho tem acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).