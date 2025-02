MEG: Evento esportivo entra na fase final das competições

A 48ª Maratona Esportiva Guaçuana (MEG) entra na sua fase final. A cerimônia de encerramento do evento, que é organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL), está marcada para a próxima quarta-feira, 26 de fevereiro, às 19h, no salão social do Cerâmica Clube. Por isso, os últimos campeões desse ano serão conhecidos em disputas que irão ocorrer entre os dias 21 e 26 de fevereiro.

A primeira disputa pelo lugar mais alto do pódio começa nesta sexta-feira, 21de fevereiro, com a final do vôlei mirim feminino entre Espaço Liga e Cerâmica Clube/UniMogi. O jogo está marcado para às 19h, no Ginásio Municipal de Esportes José Luiz de Souza Godoy, o Velo, no Imóvel Pedregulhal.

No sábado, 22, vão ocorrer as competições de badminton, às 14h, no Centro Esportivo Juscelino Kubistchek de Oliveira, o Ceresc, na Vila São Carlos; biribol, às 14h, na Rua Salvador Xavier de Campos, 113, no Parque do Estado I; e ciclismo, às 14h, na Avenida Alíbio Caveanha, no Jardim Ypê Pinheiro. E no domingo, 23, será a vez da modalidade de pedestrianismo a partir das 7h, no estacionamento do Shopping Boulevard.

No último sábado, 15 de fevereiro, aconteceu a prova de mountain bike, no Centro Esportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova. Até o momento, a equipe do Bom Jesus/Massuia Imóveis lidera a competição com 216 pontos, sendo seguida pelas agremiações do Cerâmica Clube (199,5 pontos) e Espaço Liga (169 pontos).