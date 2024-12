Natal de Holambra by Expoflora:  Destino certo no mês de dezembro

O Natal de Holambra by Expoflora está se consolidando como o maior evento natalino do estado de São Paulo. Em 2024, o espetáculo chega com novidades no recinto da Expoflora e promete atrair cerca de 100 mil visitantes, movimentando aproximadamente R$ 100 milhões na economia local e regional. Este impacto posiciona Holambra no mapa dos grandes eventos turísticos do Brasil, reforçando sua reputação como destino obrigatório durante as festividades de fim de ano.

A grandiosidade do evento é refletida em números impressionantes: mais de 1 milhão de adornos compõem a decoração do recinto da Expoflora, incluindo 40 km de cordões de LED – o equivalente a 444 campos de futebol, considerando as dimensões oficiais de um campo profissional (entre 90 e 120 metros de comprimento e 45 a 90 metros de largura). Além disso, o evento conta com 500 árvores iluminadas e duas árvores de Natal monumentais com 10 metros de altura. A riqueza de detalhes e a imersão proporcionada transportam os visitantes para um universo mágico, repleto de luzes, flores e atrações que encantam todas as idades.

O diferencial do Natal de Holambra by Expoflora está em sua proposta única, que combina a magia tradicional do Natal com a exuberância das flores que tornam a cidade famosa. A programação robusta inclui atrações como a Parada Mágica de Natal, com carros alegóricos decorados, e a Cantata de Natal, que revive a tradição das apresentações em janelas. Há ainda shows, teatro, dança folclórica holandesa, gastronomia típica e uma fazendinha com animais como mini porcos e mini vacas, proporcionando momentos de lazer e conexão com a natureza.

Outro destaque é a Mostra Jardins em Festa, que apresenta ideias criativas para integrar plantas e flores às decorações de fim de ano. O trabalho é assinado por renomados profissionais de arquitetura, paisagismo, agronomia e design de interiores. O evento também oferece experiências exclusivas, como a Boutique das Flores, onde os visitantes podem adquirir arranjos especiais e artigos de presente, ideais para as compras de Natal. Uma das atrações mais emocionantes é a Chuva de Neve, que proporciona um momento mágico para toda a família.

Com uma estrutura indoor de 3 mil metros quadrados, o evento combina tradição e inovação, fortalecendo turismo em toda a região. O Natal de Holambra by Expoflora não apenas atrai visitantes de todo o Brasil, mas também aquece o comércio e o setor hoteleiro, fomentando o desenvolvimento econômico regional.

A edição de 2024 acontece até 22 de dezembro, de sexta-feira a sábado, das 16h à meia-noite, e aos domingos, até as 23h. Com ingressos à venda antecipadamente e entrada gratuita para crianças de até 10 anos, o evento promete encantar ainda mais famílias, solidificando seu lugar como um dos principais espetáculos natalinos do estado. Mais informações e ingressos estão disponíveis no site oficial: www.nataldeholambra.com.br.

SERVIÇO

Evento – “NATAL DE HOLAMBRA BY EXPOFLORA”

Local – HOLAMBRA-SP

Período – 22 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2024

Dias e horários – SEXTAS E SÁBADOS das 16H à Meia-Noite e aos DOMINGOS, das 16H ÀS 23H.

ATRAÇÕES: Mostra Jardins em Festa, Fazendinha, Parque de Diversões, Gastronomia, Shows ao Vivo, Chuva de Neve, Teatro de Natal, Parada Mágica de Natal, Personagens Natalinos, Papai Noel, Cantata de Natal, Apresentações artísticas, Lojas de presente, Boutique das flores.

Patrocínio oficial: Coca-Cola FEMSA Brasil, por meio das marcas Coca-Cola e cerveja Eisenbahn.

Classificação indicativa: Livre – menores de 16 anos devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis.



Ingressos e informações: www.nataldeholambra.com.br

*O Passaporte para o Parque de diversões pode ser adquirido antecipadamente no mesmo site.