Estão abertas as inscrições para a 48ª Maratona Esportiva Guaçuana

As inscrições para a disputa da 48ª Maratona Esportiva Guaçuana (MEG) encontram-se abertas até o dia 3 de janeiro de 2025, uma sexta-feira. Para participar da tradicional competição esportiva de Mogi Guaçu, os atletas e equipes devem realizar o cadastro de forma online pelo link: https://forms.gle/MfCx9T7LoaRr6YV68. A competição é organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

O congresso técnico do evento está marcado para o dia 7 de janeiro, às 19h, no Centro Guaçuano de Educação Profissional (CEGEP), no Imóvel Pedregulhal. Já a cerimônia de abertura da 48ª MEG está agendada para o dia 22 de janeiro, uma quarta-feira, às 19h30, no Ginásio Poliesportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova, com o desfile dos atletas e o Concurso de Rainha.

O secretário da SEL, Paulo Cesar Moreira, disse que a competição municipal, realizada anualmente, envolve as equipes num espírito esportivo comunitário de grande significado social. “Assim, conseguimos fazer com que os clubes, empresas e entidades movimentem os seus associados, funcionários e atletas para integrar como participantes da competição. Além disso, divulgamos o esporte como atividade sadia e que deve ser praticado por todos, sem distinção de raça, credo ou posição social”, falou.

As categorias do evento serão Pessoas com Deficiência (PCD) para qualquer idade, pré-mirim, mirim, juvenil, adulto (nascidos em 1985 ou antes), veterano (nascidos em 1975 ou antes) e sênior (nascidos em 1965 ou antes). E, na atual edição, serão disputadas 28 modalidades: atletismo, badminton, basquete 3×3, basquetebol, beach tênis, biribol, bocha, ciclismo, dança de salão, dama, dominó, futevôlei, futsal, handebol, malha de terra, malha oficial, mountain bike, natação, poker, pedestrianismo, rainha, skate, tênis de campo, tênis de mesa, truco, voleibol indoor, vôlei de praia e xadrez.

Para mais informações, entrar em contato com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) pelo telefone (19) 99854.4817.