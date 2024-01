Motorista fica preso nas ferragens após tombar caminhão na Rodovia Guaçu-Itapira

Um grave acidente aconteceu no inicio da manhã desta quinta-feira (04) na Rodovia interna que liga Mogi Guaçu a cidade de Itapira, envolvendo uma carreta carregada de garrafas de cerveja vazias.

Homens do Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu e socorristas do SAMU estiveram no local e resgataram o motorista que ficou preso nas ferragens, ela estava sozinho e acabou tombando a carreta quando fazia uma curva nas proximidades da Fazenda Cataguá e da entrada para a Pedreira Simoso.

A carreta seguia de Jacutinga/MG para a cidade de Frutal, também em Minas Gerais.

A Polícia Rodoviária esteve no local acompanhando o socorro e cuidando do tráfego no local.

Após ser resgatado, o motorista vítima foi encaminhado para a Santa Casa de Mogi Guaçu em estado grave.

Fotos: Fabrício de Morais