Colisão entre carros na Vicinal Martinho Prado deixa padre ferido

No final da manhã desta quinta (04), mais um acidente de trânsito com vítima foi registrada na cidade pela PM, desta na Rodovia Vice Governador Almiso Afonso, que liga Mogi Guaçu ao Distrito de Martinho Prado Junior.

Uma Suv, Renault Duster acabou colidindo com um Chevrolet Ônix que transitava no sentido contrário. A colisão não chegou a serfrontal, mas ambos os carros ficaram bastante danificados. O condutor do ôniz que é padre nem Martinho Prado ficou ferido e precisou ser socorrido para a Santa Casa com apoio do Bombeiros e SAMU.

As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil. O trecho onde ocorreu o acidente é o KM 14, próximo a entrada da Cutrale e do presídio feminino, o tráfego no local ficou interrompido por cerca de 30 minutos para os trabalhos de socorro.