Mogi Guaçu conquista três pódios na 92ª Etapa do Circuito Solidário de Xadrez  

No domingo, 26 de fevereiro, a equipe de xadrez da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) participou da 92ª Etapa do Circuito Solidário de Xadrez (CSX), em Piracicaba, quando três medalhas foram conquistadas: uma de ouro, uma de prata e uma de bronze. O destaque do elenco foi o enxadrista Pedro Henrique Lins Vaz, 14 anos, campeão geral pela categoria juvenil com seis vitórias e um empate.

Também foram medalhistas os guaçuanos Miguel Silva dos Anjos, 10 anos, que disputou a sua primeira competição oficial e sagrou-se vice-campeão pela categoria sub-12 e Kemuel Wesley Nunes que ficou com o bronze da categoria juvenil. Além deles, Heitor Luiz Caetano terminou em 5º lugar da categoria sub-18.

O CSX é dividido em duas modalidades: Torneio Juvenil (sub-21) e Torneio Aberto (adulto). Mogi Guaçu participou com nove enxadristas, sendo que quatro deles disputaram o juvenil e os outros cinco a categoria adulta. “Os garotos do time sub-21 integram a equipe juvenil que conquistou a 4ª colocação nos Jogos Abertos do Interior do Estado de São Paulo realizados na cidade de São Sebastião”, comentou o técnico da equipe, Wendel Assis.

Pela categoria adulta participaram os enxadristas Thiago Antônio Profeta de Almeida (23º lugar), Evandro Rosseto (24º), Guilherme Pontes (31º), Anderson Rodrigues (41º) e Diego Marques (57º).