Lions Clube de Mogi Guaçu recebe doação de leite que será revertida para entidades guaçuanas

Em noite festiva do último dia 24, estiveram reunidos no Lions Clube de Itapira, os companheiros do Lions de Monte Sião, Mogi Guaçu e Santo Antônio de Posse, na oportunidade, tivemos a entrega do “Troféu Companheirismo” pelo Lions de Monte Sião ao Lions de Mogi Guaçu, representados pelos seus presidentes, CL Luis Gustavo e CL Marcelo, respectivamente.

Nesse evento anual, é feito a arrecadação de mantimentos pelos clubes através de campanhas realizadas junto ao comércio, indústria e profissionais liberais de cada cidade participante.

Como resultado dessa campanha, os mineiros de Monte Sião, entregaram ao clube mogiguaçuano, uma grosa de Leite Integral, qual seja, 144 litros de Leite UHT/Longa Vida, que serão distribuídos à instituições de caridade em Mogi Guaçu.

Estiveram presentes nesse evento, a Governadora do Distrito LC-3, CaL Maria Angela, acompanhada pelo CL AA Carlos Henrique, ambos de Sumaré, o 1º Vice Governador, CL João Antônio Borges e sua CaL Angela, o Presidente do Lions de Itapira, CL Antônio Carlos Rossi Junior e DM Cristina, o Presidente de Região 8, CL Augusto Cesar Rossi e CaL Néia, a Presidente de Divisão 8-B, CaL Vilma Antonia Carmona Tellini, o Ex Prefeito de Itapira, CL José Natalino Paganini, e o Membro Fundador do Lions Clube de Monte Sião, CL Benê, pelo Lions de Mogi Guaçu, estiveram presentes o Secretário CL Pessine e o Ex Presidente, CL Tica Arruda.

Lions Clube Internacional, seja você também um membro do nosso clube e tenha como um dos propósitos de nossa associação: “Promover os princípios de bom governo e boa cidadania”.