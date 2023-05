Melhor Caminho: estrada rural que liga Nova Louzã e Roseira recebe manutenção  

Nesta semana, a estrada rural MGG 116 – Júlio Cola, via de acesso entre os bairros de Nova Louzã e Roseira, recebe os serviços de manutenção. O trabalho é feito por meio do convênio do Programa Melhor Caminho, de recuperação de estradas rurais da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, no valor de R$ 680.359,50 sem contrapartida do município.

O serviço será executado em 5 km da via de trecho da MGG 116 – Júlio Cola até o entroncamento da estrada rural MGG 438, na Roseira. O trabalho inclui a aplicação de cascalho, serviços de manutenção e adequação das saídas de água das curvas de nível, sendo as melhorias executadas por empresa contratada pelo Governo Estadual com acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

O Programa Melhor Caminho visa a execução de obras em trechos de estradas rurais para sua recuperação e conservação. “O Melhor Caminho tem como objetivo o desenvolvimento da Zona Rural, simplificando a vida do agricultor ao favorecer o escoamento da produção agropecuária, além de diminuir a erosão do solo e o assoreamento dos rios”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

Com o programa, a tráfego e a segurança nas estradas rurais serão beneficiadas. “É um trabalho contínuo que pretendemos fazer até o final do nosso mandato e já estamos colhendo bons resultados de levar essas melhorias para a Roseira”, destacou o chefe do Executivo.