Manutenção das estradas rurais avança com trégua de chuvas; Chácaras Alvorada recebe a equipe na segunda-feira 

As estradas rurais de Mogi Guaçu têm recebido os serviços de manutenção pela equipe da Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM). Porém, o trabalho foi interrompido e prejudicado com o período de chuvas das últimas semanas causando transtornos para os moradores da Zona Rural. Com a trégua da chuva, a equipe de manutenção reforçou os trabalhos nesta semana.

No momento, as equipes atuam em regiões diferentes. Uma está fazendo a manutenção das ruas do Jatobazeiro e outra no Rancho Fundo, Paraíso do Oriçanga e Fundão. As equipes atuam no melhoramento das bases e aplicam cascalho. Aliás, a compra de material tem contato com o apoio da iniciativa privada de produtores rurais.

Nas estradas do Mato Seco, cacimbas serão instaladas para o escoamento da água e já houve a aprovação dos moradores. Os cascalhos estão chegando para a manutenção de todo o trecho do bairro rural. “É um trabalho que a gente não para, mas as chuvas fazem que todo o serviço seja perdido e alguns pontos críticos estão sendo priorizados”, comentou Márcio Baldino, responsável pelo serviço.

De acordo com Balbino, após a conclusão dos serviços no Jatobazeiro, a equipe já está agendada para iniciar a manutenção nas vias das Chácaras Alvorada. Por intermédio do vereador Pezão, empresários doaram o cascalho que será utilizado no local. O serviço está previsto para começar na próxima segunda-feira, dia 27 de março.