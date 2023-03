Administração Municipal inicia obras de infraestrutura completa de 16 ruas sem pavimentação asfáltica

Nesta quarta-feira, 22 de março, a Administração Municipal deu início às obras de infraestrutura completa em vias do município que não possuem pavimentação asfáltica. O pacote prevê que a melhoria seja feita em 16 vias. O serviço começou pela Rua José Pereira Madruga, no Jardim Esplanada, na Zona Leste de Mogi Guaçu. Todo o trabalho será executado pela Construtora Simoso com o acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

A ação busca atender antigas reivindicações da população, além de proporcionar mais condições de mobilidade urbana, segurança e qualidade de vida para os moradores das regiões que serão beneficiadas. Depois da Rua José Pereira Madruga, no Jardim Esplanada, as próximas vias contempladas serão a Rua Aires dos Santos, no Jardim Boa Esperança; Rua Antenor Benedito da Cunha, no Jardim Cristina; e Rua Conselheiro Benedito Faustino de Camargo, no Jardim Novo I.

Além da nova infraestrutura de pavimentação asfáltica, o serviço inclui ainda a instalação de guias, sarjetas, bueiros e de sinalização de trânsito das 16 vias guaçuanas. O investimento na obra é de R$ 8.150.183.47 e está sendo feito por meio do Programa Nossa Rua do Governo do Estado de São Paulo com contrapartida da Prefeitura de Mogi Guaçu.

“A população aguardava essa obra há muito tempo e, desde o início da nossa gestão, estamos trabalhando diariamente para melhorar a qualidade de vida da nossa população. É com muito empenho que demos início a este grande sonho que, sem dúvida, além de melhorar a mobilidade, vai possibilitar mais qualidade de vida da população local. São mais de 100 ruas com novo asfalto até o meio desse ano”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

A melhoria irá atingir diversas regiões da cidade, como: os distritos industriais Getúlio Vargas, Getúlio Vargas II e Mogi Guaçu, Vila São Pedro, Jardim Horizonte, Jardim São Luiz, Jardim Jacira, Jardim Boa Esperança, Chácara do Ouro, Jardim Cristina, Jardim Novo I, Jardim Esplanada e Parque Real, este último já teve duas ruas pavimentadas no início de 2023.

Ruas que terão novo pavimento e infraestrutura

Rua Alcides Obali – Vila São Pedro

Rua Barão de Mauá – Parque Industrial Getúlio Vargas

Avenida Honório Orlando Martini – Jardim Horizonte

Rua Manoel Monteiro Gil – Jardim São Luiz

Rua José Arten – Jardim São Luiz

Rua Mário Zanco – Jardim São Luiz

Rua Antônio dos Santos – Jardim Jacira

Rua Aires dos Santos – Jardim Boa Esperança

Rua Marcio Carlim – Parque Industrial Mogi Guaçu

Rua Ademar Bombo – Parque Industrial Mogi Guaçu

Rua Oswaldo Maximiano – Parque Industrial Getúlio Vargas

Rua José Maria Rangel – Chácara do Ouro

Rua Antenor Bendito da Cunha – Jardim Cristina

Rua Conselheiro Benedito Faustino de Camargo – Jardim Novo I

Rua José Pereira Madruga – Jardim Esplanada

Rua José Bueno Ávila – Loteamento Parque Real

Recapeamento asfáltico

Nesta semana, a Prefeitura de Mogi Guaçu continua com os serviços de recapeamento em ruas e avenidas da cidade. No momento, o trabalho é executado no entorno da Praça Sorocaba, no Jardim Santo Antonio, em trechos da Rua Porto Ferreira, Rua Sérgio Augusto Zamariolla e Rua Pinhal. A zeladoria é feita pela Kayrós Construtora e Pavimentadora com supervisão da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade.

Na sequência, o recapeamento será realizado na Avenida Bandeirantes a partir da rotatório da Avenida Júlio Xavier da Silva até a Praça Antonio Giovani Lanzi, popularmente conhecida com Praça da Capela. O trabalho de recapeamento nessa avenida deve iniciar no dia 22 de março.

34 vias fazem parte do pacote de recapeamento com investimento feito por meio de convênio estadual do Programa São Paulo sem Papel no valor de R$ 6.887.914,10, sendo R$ 5 milhões do Governo do Estado de São Paulo e R$ 1.887.914,10 de contrapartida do município.

Pelo Programa São Paulo Sem Papel, a primeira via de Mogi Guaçu a ser contemplada foi a Avenida Washigton Luiz e, na sequência, a Rua Atibia. Os serviços de recapeamento nessas vias foram realizados a cerca de 15 dias. Todas as 34 vias ganharão nova sinalização de trânsito após a conclusão dos serviços.