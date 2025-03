“Leva Móvel” recolhe mais de uma tonelada de materiais durante a ação do Parque da Amizade

O LEVA Móvel (Local de Entrega Voluntária Assistida) recolheu 1.530 kg de materiais recicláveis durante coleta seletiva realizada no Parque da Amizade, no Parque dos Eucaliptos, na Zona Sul, no sábado, 22 de março.

O LEVA Móvel já tem data para retornar ao local: 3 de abril, uma quinta-feira, das 8h às 11h. Ainda no sábado, os moradores receberam orientações sobre a importância da coleta seletiva, sobre a dengue e também sobre o plantio de mudas.

O projeto LEVA Móvel é uma parceria entre a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), Associação Protetores do Parque da Amizade e da Associação Cooper 3Rs.