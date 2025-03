3ª Reunião do Comitê Consultivo Divisão 8ª no Lions Clube em Itapira

Em tarde festiva do último sábado, 22, no Lions Clube em Itapira, reuniram-se os clubes de Serra Negra, Socorro, Mogi Guaçu e Amparo, na oportunidade, foi apresentado em projeção de slides, as formalizações da Equipe Global de Ação – GAT, A.L.2024/2025 pela Leão GLT Angela Borges e pelo PDG GET Leão João Borges, ambos do Lions Clube de Piracicaba, nessa explanação os temas de Liderança e Membros Associativos foram abordados, bem como, a Missão 1.5 que é a grande expectativa de aumento de novos sócios para até o final de 2027, ou seja, 1,5 milhão de sócios em todo o planeta.

Na pauta leonística, tivemos ainda a entrega do Troféu Companheirismo do Lions Clube de Socorro para o Lions Clube de Mogi Guaçu e na sequencia para o clube anfitrião de Itapira.

O evento contou com a presença do Presidente Regional da Divisão 5-B, Leão Néia Rossi, o Coordenador do Troféu Companheirismo e Concurso Eficiência, Leão Augusto Cesar Rossi e o Vice Presidente do Lions Clube de Itapira, Leão Antonio Carlos Crivelaro, presente também a Governadora do Distrito LC-3, Leão Rosana Luz da cidade de Botucatu que encerrou a reunião. Presidentes de vários clubes da Região LC-3 também estiveram presentes, bem como, o de Mogi Guaçu, Leão Octavio Pessine Junior.

O encerramento do Tour 24/25 do Troféu Companheirismo foi assim concluído.

Lions Internacional, Distrito LC-3 “Seja luz servindo”.

Seja você também membro do nosso clube!

Lions Clube, Nós Servimos!