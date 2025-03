Homem de 58 anos morre atropelado na SP 340 embaixo da passarela em frente a Sylvamo

Um pedestre morreu após ser atropelado por uma motocicleta na tarde desta sexta-feira (21) na Rodovia Governador Adhemar de Barros (SP-340), em Mogi Guaçu. O acidente ocorreu no km 170, próximo à ponte sobre o Rio Mogi Guaçu, onde há uma passarela para travessia de pedestres.

De acordo com as informações, um casal seguia de moto CG 150 no sentido Mogi Guaçu–Mogi Mirim quando atingiu o pedestre, um homem nascido em 1966, que atravessava a rodovia. Com o impacto, o motociclista e a passageira foram arremessados ao solo.

O pedestre não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor da moto sofreu ferimentos no rosto e escoriações pelo corpo, enquanto a passageira teve ferimentos leves.

A Polícia Rodoviária e o Renovias foram acionados. As causas do acidente serão investigadas.