Homem briga com ex-companheira e ameaça jogar bebê do quarto andar

Um indivíduo foi alvo de agressão por parte dos moradores de um condomínio na Zona Leste da cidade de Mogi Mirim, depois de tentar lançar seu filho de apenas três meses do quarto andar do prédio onde moram. O incidente ocorreu por volta das 23h30 de segunda-feira (30).

Segundo relato dos policiais militares, cabos Conde e Wellington, eles foram chamados para atender a um caso de violência doméstica em um condomínio na Vila Dias nesse horário. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais encontraram o homem caído, cercado por cerca de 50 pessoas que queriam linchá-lo.

Com muito esforço, os policiais conseguiram impedir que ele fosse espancado pelos populares. A ex-companheira relatou aos policiais que, horas antes, havia tido uma discussão violenta com o homem, que a agrediu com socos e pontapés.

Em seguida, ele arrancou o bebê dos braços da mãe e ameaçou jogá-lo do quarto andar do prédio onde viviam. A tragédia só não se concretizou porque a mãe interveio e impediu o arremesso da criança. Em seguida, o agressor fugiu pelo pátio do condomínio, segurando o bebê.

Alertados pela discussão, alguns moradores perceberam o suspeito em fuga e começaram a persegui-lo. Em determinado momento, o homem foi cercado e a criança foi resgatada e devolvida à mãe, que estava desesperada. Em seguida, o agressor passou de “caçador a caça” e foi espancado pelos moradores. Ele escapou de ferimentos mais graves porque a polícia chegou a tempo e evitou o pior.

Ao tomar conhecimento dos eventos, os policiais militares prenderam o agressor, que, após passar por um exame de corpo de delito, foi levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Mogi Guaçu. Na delegacia, a delegada plantonista Gisele Castello confirmou a prisão em flagrante e indiciou o agressor por violência doméstica e tentativa de homicídio. O homem permanece detido na unidade, aguardando a decisão da Justiça. Tanto a mãe quanto o bebê estão bem.