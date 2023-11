Com apoio da DIG Mogi Guaçu, suspeito de homicídio na região é preso em Jaguariúna

Dois suspeitos foram identificados e capturados pela Delegacia de Investigações Gerais de Mogi Guaçu, após uma extensa investigação relacionada a um caso de latrocínio ocorrido no município de Santo Antônio de Posse. O crime, que aconteceu em 3 de setembro de 2023, chocou a comunidade local.

De acordo com as informações apuradas, os criminosos chegaram ao local do crime em uma motocicleta e renderam a vítima, João Vitor Jorge, com o objetivo de roubar uma caminhonete utilitária VW/Saveiro. Durante a ação, os suspeitos usaram violência contra a vítima, efetuando um disparo de arma de fogo que resultou em sua morte.

Os autores do crime, identificados como J.P.N. e W.P.R., foram localizados e, com base nas evidências coletadas até o momento, a Polícia Civil do Estado de São Paulo solicitou a prisão temporária dos investigados, bem como a realização de buscas nos imóveis relacionados ao caso. Os pedidos foram deferidos pelo Poder Judiciário, resultando na deflagração das diligências nesta data.

J.P.N. foi capturado em seu apartamento, onde também foi encontrada a motocicleta utilizada no crime. Além disso, foram apreendidos quatro blocos prensados de maconha, totalizando 594 gramas, o que resultou em sua prisão em flagrante, além da prisão temporária já decretada. Por sua vez, W.P.R. não foi localizado em sua residência, indicando que está foragido.

Durante a busca realizada em outro imóvel, as autoridades encontraram um revólver calibre .38, com a numeração suprimida, além de 294 microtubos contendo cocaína, 40 pedras de crack e 128 gramas de maconha. No local, C.A.S. foi preso em flagrante, sendo autuado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com a numeração suprimida.

A Polícia Civil do Estado de São Paulo irá solicitar a conversão das prisões temporárias em prisões preventivas, buscando garantir a continuidade das investigações e evitar que os suspeitos se evadam. A operação contou com a participação de 15 policiais civis e 6 viaturas, mobilizando equipes da DIG/DSP Mogi Guaçu, CPJ/Mogi Guaçu, Del Pol Mogi Mirim, Del Pol Itapira, DDM/Mogi Guaçu, DDM/Mogi Mirim e Del Pol Santo Antônio de Posse.