Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu tem frota renovada

Na última sexta-feira, dia 21 de abril, a nova frota de viaturas da Guarda Civil Municipal (GCM) foi apresentada ao prefeito Rodrigo Falsetti e ao vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel. Os novos modelos já estão na ativa e patrulham o município.

“Uma notícia importante para a Segurança, que é a substituição de 10 viaturas utilizadas em ações preventivas e de patrulhamento. A renovação contempla a troca dos veículos por modelos novos, zero quilômetro, mais ágeis e mais econômicos”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

Tanto o secretário de Segurança, Paulo Henrique da Silva Gomes, quanto o comandante da GCM, Elzio Romualdo, reforçaram que a troca de veículos é necessária para o trabalho realizado pelos guardas civis. “Nosso patrulhamento preventivo feito em toda a cidade ganha esse reforço importante, pois teremos veículos novos e mais ágeis”, reforçou o secretário.

“Temos trabalhado forte para melhorar a estrutura da nossa GCM. De proteção das pessoas, das famílias e do nosso patrimônio. Daqui alguns dias já teremos o monitoramento por câmeras em operação e outros investimentos serão feitos”, ressaltou o chefe do Executivo que retomou com os cuidados necessários o trabalho presencial na Prefeitura após passar por uma cirurgia.