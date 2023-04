Avenida Bandeirantes começa a receber novo asfalto

A Prefeitura de Mogi Guaçu iniciou os serviços de recapeamento num trecho da Avenida Bandeirantes nesta segunda-feira, 24 de abril. A via irá receber novo asfalto a partir da rotatória da Avenida Júlio Xavier da Silva até a Praça Antonio Giovani Lanzi, popularmente conhecida como Praça da Capela. O trabalho, executado pela empresa Kayrós Construtora e Pavimentadora, será feito por trechos e tem acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

Nesse primeiro trecho, o serviço será feito no sentido bairro-centro da rotatória da Avenida Júlio Xavier da Silva até a Rua João de Souza Godoy, a primeira rua da feira livre de domingo. O trabalho nessa parte da via deve ser concluído até a próxima quarta-feira, 26 de abril, e depois uma equipe da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade fará a sinalização viária. Na sequência, o recapeamento será realizado seguindo cronograma da construtora.

O recapeamento da Avenida Bandeirantes faz parte de um pacote que inclui outras ruas e avenidas de Mogi Guaçu. Ao todo, são 34 vias, sendo o investimento feito por meio de convênio estadual do Programa São Paulo sem Papel no valor de R$ 6.887.914,10, sendo R$ 5 milhões do Governo do Estado de São Paulo e R$ 1.887.914,10 de contrapartida do município.

“É uma via de grande fluxo de veículos que interliga bairros importantes da cidade. São vias que terão o pavimento recuperado e vamos atingir mais de 130 ruas recapeadas até dezembro”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti ao informar que outras regiões também receberão as melhorias. “Nós vamos trabalhar muito nos próximos meses para buscar recursos para o nosso município poder investir em infraestrutura e recuperação asfáltica”.

Pelo Programa São Paulo Sem Papel, a primeira via de Mogi Guaçu a ser contemplada foi a Avenida Washigton Luiz e, depois, a Rua Atibia. Na sequência, o recapeamento foi realizado no entorno da Praça Sorocaba, no Jardim Santo Antonio, que incluiu trechos da Rua Porto Ferreira, Rua Sérgio Augusto Zamariolla e Rua Pinhal. Todas as vias já receberam nova sinalização de solo após a conclusão dos serviços.

Vias que serão recapeadas

Avenida Bandeirantes – Vila Pinheiro

Rua José Cândido Rangel – Loteamento Furno

Rua Antônio da Silveira Ramalho – Loteamento Furno

Rua Inácio Franco Alves – Loteamento Furno

Avenida Luiz Augusto Lanzi – Vila Leila

Avenida Oscar Chiarelli – Centro

Rua Ângelo Caporalli – Centro

Rua Doutor Luiz Anhaia Mello – Centro

Avenida Washington Luiz – Vila São Carlos

Avenida José Gregório Bento – Parque dos Eucaliptos

Rua João Pessiquele – Parque dos Eucaliptos

Rua Benedito Euclides Martini – Parque dos Eucaliptos

Rua Atibaia – Jardim Santo Antônio

Rua Bragança Paulista – Jardim Santo Antônio

Rua Pinhal – Jardim Santo Antônio

Rua Porto Ferreira – Jardim Santo Antônio

Rua Sérgio Augusto Zamariolla – Jardim Santo Antônio

Rua Santa Júlia – Vila Júlia

Rua São José – Vila Júlia

Rua Francisco de Arruda – Vila Júlia

Rua Alvarenga Peixoto – Vila Paraíso

Rua Conselheiro José Franco de Godoy – Vila Paraíso

Rua Conselheiro Arthur Grillet – Vila Paraíso

Rua Duarte da Costa – Vila Paraíso

Rua Itatiba – Vila Paraíso

Rua Cláudio Manoel da Costa – Vila Paraíso

Rua Cristóvão Colombo – Vila Paraíso

Rua Princesa Isabel – Vila Ricci

Rua João Casemiro Leme – Jardim Presidente

Rua Miguel Fernandes – Jardim Presidente

Rua Barretos – Jardim Presidente

Rua Walter Bueno – Jardim Cruzeiro

Rua Pedro Antônio de Arruda – Jardim Cruzeiro

Rua Presidente Vargas – Jardim Cruzeiro