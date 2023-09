Guaçuana é campeã da Copa América de Taekwondo

A guaçuana Amanda Ferreira de Souza, 16 anos, sagrou-se campeã da Copa Presidente América de Taekwondo 2023 G2, durante evento ocorrido entre os dias 21 e 24 de setembro, na Arena Carioca do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Com o título conquistado pela categoria juvenil/63, a atleta somou mais 20 pontos dentro do ranking nacional e garantiu uma vaga para defender o Brasil no Pan-Americano da modalidade.

Também participou do evento, o taekwondista Andrew Dercy da Silva, 13 anos, que ficou em 5º lugar da categoria cadete. Os dois atletas guaçuanos no campeonato estiveram acompanhados da técnica da equipe, Márcia Ramalho.

A competição é sancionada pela Federação Mundial de Taekwondo (WT), sendo promovida pela União Pan-Americana de Taekwondo (PATU) e organizada pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD). A PATU é uma organização sem fins lucrativos e associação continental sob a égide e em conformidade com os princípios do Taekwondo Mundial.