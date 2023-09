47ª edição da MEG terá início no sábado e seis equipes vão disputar o título 

A tradicional competição do calendário esportivo de Mogi Guaçu, a 47ª edição da Maratona Esportiva Guaçuana (MEG) está agendada para começar no sábado, dia 30 de setembro, a partir das 8h, no centro esportivo Alcides Macena Maria, o Pelezão, no Jardim Ypê II. Neste ano, a Maratona reunirá seis equipes com 500 atletas disputando 25 modalidades em nove locais espalhados pelo município. A competição é organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

As equipes participantes da MEG neste ano são: Cerâmica Clube/Unimogi/Pense Mackenzie, Associação de Amigos Bom Jesus, Brais/Alvorada, Machado Team Combate, Lagoa Esporte Clube e Espaço Liga CMO. O badminton será a modalidade do dia da estreia da competição, e que vai envolver todas as equipes inscritas.

A solenidade de abertura será realizada na segunda-feira, dia 2 de outubro, no salão social do Cerâmica Clube, quando haverá a apresentação das equipes participantes e também o desfile das rainhas. A escolha acontecerá durante o evento, que começa a partir das 19h.

A 47ª edição da MEG terá duração de aproximadamente dois meses com a disputa do basquetebol fechando a competição no dia 25 de novembro. Uma cerimônia de encerramento será promovida no dia 27 de novembro, no Cerâmica Clube, para premiar as equipes mais bem colocadas e os melhores desempenhos nas modalidades individuais.

Na atual edição, serão disputadas 25 modalidades: atletismo, badminton, basquete 3×3, basquetebol, beach tênis, biribol, bocha, ciclismo, dança de salão, dominó, futevôlei, handebol, damas, malha de terra, malha oficial, mountain bike, natação, prova pedestre, rainha, tênis, tênis de mesa, truco, voleibol adaptado, voleibol indoor e xadrez.

A MEG terá categorias masculinas e femininas de pessoas com deficiência (PCD), pré-mirim (nascidos em 2011 ou após), mirim (nascidos em 2008 ou após), juvenil (nascidos em 2007, 2006 ou 2005), adulto (livre), master (nascidos em 1983 ou antes) e veteranos (nascidos em 1973 ou antes). Cada modalidade terá suas determinadas categorias.

Além do Pelezão, a Arena Mogi Beach Tennis, Cerâmica Clube, Sesi, o Centro Esportivo Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, o Ceresc, Centro Esportivo Antônio Campano, o Ginásio Poliesportivo Jornalista Ari Marchiori, Centro Esportivo José Suzigan, o Beira-Rio, e o Ginásio de Esportes Carlos Nelson Bueno, o Furno, serão palcos da MEG em 2023.

“Mesmo com poucas adesões das equipes, a tradição e o brilhantismo desse evento certamente continuarão, especialmente nas modalidades individuais e de duplas”, ressaltou o secretário de esporte, Paulo César Moreira. A fala do secretário se refere a diferença de inscrições das equipes coletivas em comparação com o ano passado, quando a competição registrou 18 equipes participantes.

“A redução nas modalidades coletivas pode até mesmo aumentar o foco e a competição nas disputas individuais, proporcionando oportunidades para que atletas destaquem suas habilidades. Isso pode criar momentos memoráveis e elevar o nível de competição, gerando ainda mais interesse por parte do público”, finalizou o secretário de Esporte e Lazer.