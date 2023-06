Grande inauguração do ParkShopping Mogi Mirim será no dia 15 de junho

A inauguração do ParkShopping Mogi Mirim já tem data para acontecer e será no próximo dia 15 de junho. O empreendimento terá 13 mil m² de Área Bruta Locável (ABL) com um conceito arquitetônico de Open Mall, projetado para ser um espaço bonito e agradável para compras, gastronomia, serviços e lazer; gerando muito mais conforto, segurança e comodidade para os cientes.

Com foco na facilidade e comodidade para o comércio de Mogi Mirim, o shopping irá favorecer moradores locais e de toda região, pois está posicionado estrategicamente em um centro que engloba várias cidades e mais de 500 mil habitantes.

O ParkShopping Mogi Mirim será responsável por uma grande movimentação econômica na cidade, propiciando a geração de cerca de 500 empregos diretos e 1.500 empregos indiretos, além de ampliar a arrecadação de impostos para o município.

“O ParkShopping Mogi Mirim será um grande sucesso e estamos muito empolgados com a sua inauguração. O empreendimento é administrado pelo Grupo AD é o primeiro e único Shopping da cidade, contando com mais de 70 lojas, salas de cinema, praça de alimentação, supermercado, quiosques e amplo estacionamento”, afirma Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping.

A coordenadora lembra que já estão confirmadas diversas lojas como: Renner, Pernambucanas, Supermercado Rofatto, Polo Wear, LiquidaE Eletrônicos e Eletrodomésticos, 1 a 99, Academia Redfit, JinJin, Piticas, Cacau Show, Chiquinho Sorvetes, Mister Açaí, Griletto, Parmeggio, Orc Burger, Óptica Menina dos Olhos, Claro, ChilliBeans, Cheirin Bão, e muito mais.

O empreendimento é comercializado pela AD Mall e AlugueOn – o Marketplace de locação do Grupo AD.

O ParkShopping Mogi Mirim está localizado na Rua João Mantovani, 373, Jardim Santa Rosa, entre os principais acessos à cidade e ao Centro de Mogi Mirim, margeando a Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros – SP 332.

Sobre o ParkShopping Mogi Mirim

O ParkShopping Mogi Mirim segue o modelo de “Open Mall”, crescente no Brasil e com grande aceitação no mundo, que vai abrigar cinco âncoras, três semi-âncoras, marcas consagradas no mercado nacional, Praça de Alimentação, lojas de serviços, quatro salas de cinema, 18 quiosques, academia de ginástica e amplo estacionamento.

Além disso, o ParkShopping Mogi Mirim terá toda a comodidade e segurança para clientes e lojistas e a conveniência para todos os públicos, com fácil acesso pelo centro da cidade e através da rodovia SP-340 (Campinas – Mogi Mirim), permitindo as compras e entretenimento para todos.

O ParkShopping Mogi Mirim é um empreendimento da Triple A Construtora (que também é responsável pela construção) e do Grupo AD Shopping – responsável pela comercialização através da AD Mall e AlugueON – e será a administradora do ParkShopping Mogi Mirim.

Endereço: Rua João Mantovani, 373, Mogi Mirim – SP.

Telefones: (19) 3805-4173 e (19) 99968-0755.

www.parkshoppingmogi.com.br

Sobre o Grupo AD

A AD Shopping está presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por 42 empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto em capitais quanto no interior. São mais de 30 anos de experiência em desenvolvimento, planejamento, comercialização e gestão de shopping centers. O Grupo AD lançou recentemente a AlugueON, plataforma digital de locação de lojas e merchandising, que vai facilitar a prospecção dos locatários na obtenção do ponto comercial em sua estratégia de expansão comercial; seja em lojas, quiosques ou mídia no mall.

Visite: www.adshopping.com.br, www.admall.com.br e www.alugueon.com.br.