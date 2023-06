Cultura promove encontro municipal sobre a Lei Paulo Gustavo no Teatro Tupec

Na próxima terça-feira, dia 6 de junho, a partir das 18h, a Secretaria Municipal da Cultura vai promover um encontro com artistas da cidade sobre a Lei Paulo Gustavo no Teatro Tupec do Centro Cultural. Na ocasião, representantes da Pasta irão fazer uma explanação sobre o que foi recolhido da Consulta Pública sobre a Lei Paulo Gustavo.

A consulta pública foi feita em todo o país com a proposta de reunir dados que possam nortear a elaboração do Plano de Ação da Lei Paulo Gustavo, que prevê o repasse de R$ 3,862 bilhões em todo Brasil para o fomento de projetos culturais. Os recursos são oriundos do Fundo Nacional de Cultura.

Para garantir a participação no encontro do dia 6 de junho, o interessado deve preencher um formulário, pois as vagas são limitadas. A entrada será liberada apenas com o nome na lista e o link disponível é o:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg9Qo8oQRW1OyBlPBGCRjshZ88isgiBn7XPwNCIdcgJHzirQ/viewform

A Lei Paulo Gustavo oferece uma oportunidade de verba para projetos culturais. Pessoas físicas, empresas e pessoas jurídicas sem fins lucrativos puderam participar. As áreas contempladas são audiovisuais e demais áreas culturais. No audiovisual, são abrangidos diversos segmentos, como produções audiovisuais, capacitação, festivais, preservação de obras, entre outros.

Já nas demais áreas culturais, são apoiadas atividades de economia criativa, circulação de atividades artísticas, desenvolvimento de espaços culturais, entre outros. A lei busca fortalecer e valorizar a cultura, impulsionando projetos e iniciativas culturais em todo o país. Interessados podem acessar o site oficial da Lei Paulo Gustavo para mais informações e submeter seus projetos.