Funcionários públicos começam a receber da Prefeitura cesta de Natal a partir desta terça-feira 

Pelo segundo ano consecutivo, a Prefeitura de Mogi Guaçu distribuirá cestas de Natal para o funcionalismo público. Ao todo, serão 3.897 cestas especiais, beneficiando servidores municipais ativos. A entrega será entre os dias 12 e 15 de dezembro, das 8h às 17h, no Ginásio Municipal Prefeito Carlos Nelson Bueno, o Furno, localizado na Rua Antonio de Freitas, s/n, no Parque Cidade Nova.

Para evitar aglomerações, agilizar e facilitar o processo de entrega das cestas de Natal, uma tenda será montada a cerca de 20 metros do portão de entrada do Furno, para que a retirada seja feita pelo sistema drive-thru. Para receber o benefício, o servidor deve apresentar um documento com foto.

“Se outra pessoa for retirar a cesta no lugar do titular, ela terá que mostrar o seu documento com foto e também apresentar um documento com foto do funcionário municipal do qual ela irá retirar a cesta”, explicou o presidente da Comissão Municipal de Licitação (CML), Renan Thiago Bertazoli.

Recebem as cestas os servidores municipais ativos, titulares de cargos em comissão e de empregos efetivos ou temporários da administração direta e indireta da Prefeitura, que inclui funcionários das autarquias Proguaçu, Fundação Educacional Guaçuana (FEG), Faculdade Municipal Franco Montoro (FMFM), Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos e Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE).

Não terão direito os funcionários aposentados e inativos e os servidores em licença sem remuneração, bem como os afastados há mais de seis meses e os faltosos há mais de 30 dias. Também não receberão o benefício os estagiários e bolsistas e os colaboradores contratados pela Cemil.

Cesta

A cesta de Natal dos servidores irá conter 22 itens que serão divididos em produtos secos e congelados. A cesta seca será de caixa de papelão e decorada com motivos natalinos, na qual conterá panetone, chocotone, suco de uva integral, pêssego em calda, bombons sortidos, bolacha waffer de chocolate, biscoitos de chocolate, de morango e de champanhe, goiabada, bolo de chocolate e de nozes, mix de frutas (contendo amêndoa, amendoim torrado e salgado e uva passa), palha trufada de chocolate e lentilha.

Já na cesta de congelados contará com peru (2,8kg a 4,5kg), lombo suíno (1,1kg), tender (700gr a 1kg) e patê de peito de peru. Estes produtos serão entregues dentro de uma bolsa térmica, com fechamento em zíper.

“As cestas natalinas vêm como uma forma da Administração Municipal expressar a satisfação e a admiração que sente pelos colaboradores da municipalidade, retribuindo todo árduo trabalho desenvolvido pelos nossos servidores ao longo deste ano”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti, ao destacar ainda que “as cestas natalinas têm por intuito proporcionar um final de ano mais confortável aos nossos servidores, que tanto se empenham no exercício de suas funções em servir os cidadãos de Mogi Guaçu”.