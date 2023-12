Assaltante é detido com dinheiro roubado e faca descartada após abordagem da GCM

No último sábado, dia 09, a GCM agiu rapidamente para deter um assaltante, após receber um comunicado do Centro de Comunicação (Cecom) sobre um roubo em andamento em uma padaria no bairro Jardim São Francisco. As características do indivíduo foram repassadas e as autoridades iniciaram um patrulhamento no local.

Durante a busca, os GCMs avistaram um indivíduo com as mesmas características denunciadas ao adentrarem o bairro Jardim São Francisco. Ao notar a presença da viatura, o suspeito retornou com a bicicleta para dentro do bairro, onde foi abordado na Rua Geraldo T. Mota.

Após a abordagem, foi realizada uma busca pessoal no indivíduo, identificado como sendo o suspeito do roubo. Durante a revista, os GCMs encontraram em seu bolso a quantia de R$ 126,00, que foi identificada como parte do dinheiro roubado. Além disso, o suspeito confessou o crime e indicou o local onde havia descartado a faca utilizada durante a ação.

Diante das evidências, os GCMs deram voz de prisão ao indivíduo e o conduziram para a Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a autoridade de plantão foi informada dos fatos e elaborou o Boletim de Ocorrência Policial ratificando a voz de prisão.

O suspeito permanecerá à disposição da Justiça para os devidos procedimentos legais. A bicicleta utilizada pelo assaltante de 37 anos também era furtada e foi devolvida ao seu legítimo dono.